W mieście Wyndham na północy Australii Zachodniej działalność zakończyła Wyndham Aboriginal Youth Corporation (WYAC) — organizacja świadcząca usługi dla młodzieży ze społeczności rdzennych mieszkańców. Jej programy zostały wstrzymane w połowie września, a bezpieczna nocna przestrzeń dla młodzieży już nie działa, informuje ABC News.

Usługi wstrzymano we wrześniu

WYAC działała w odległej społeczności, około 3100 kilometrów na północ od Perth, od 2018 roku. Organizacja prowadziła kawiarnię i warsztat mechaniczny, realizowała programy edukacyjne z możliwością uzyskania certyfikatu, a także zapewniała młodzieży bezpieczne miejsce pobytu wieczorami. Jej działalność wiązano ze spadkiem przestępczości oraz rozwojem rozwiązań inicjowanych przez samą społeczność.

Źródło zaznajomione z działalnością WYAC przekazało, że działalność organizacji została wstrzymana 18 września. Według źródła pracownicy i mieszkańcy społeczności nie zostali poinformowani o dalszych losach organizacji, mimo wielokrotnych prób skontaktowania się z nią. Dzieci codziennie pytają, kiedy programy zostaną wznowione.

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Twierdzenia dotyczące finansowania

Były dyrektor wykonawczy WYAC Neville D'Silva, który — jak powiedział — wrócił, aby pomagać organizacji, twierdzi, że Narodowa Agencja ds. Rdzennych Australijczyków (NIAA) nie wywiązała się ze zobowiązań finansowych. Według niego organizacja nie otrzymała środków, których oczekiwała od lipca, przez co pracownicy pozostali bez pracy i wynagrodzenia.

NIAA oświadczyła, że nie może publicznie komentować rozmów dotyczących zarządzania grantami z poszczególnymi organizacjami, lecz nadal współpracuje z WYAC. Przewodniczący rady hrabstwa Wyndham-East Kimberley David Menzel nazwał wstrzymanie programów druzgocącym i wyraził obawy, że może nie być innej organizacji zdolnej przejąć pełny zakres tych usług.

Departament Sprawiedliwości oświadczył, że jest świadomy znaczenia usług dla młodzieży w Wyndham, bada skutki zakłóceń i kontaktuje się z zainteresowanymi stronami w sprawie możliwości wsparcia ciągłości usług.

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