W Walencji zawodnik Aprilii Marco Bezzecchi ustanowił rekord okrążenia na torze Ricardo Tormo i zdobył pole position przed finałowym Grand Prix sezonu MotoGP. W kwalifikacjach uzyskał czas 1 minuty i 27,844 sekundy, jako pierwszy przełamując na tym torze barierę 1 minuty i 28 sekund, informuje Channel NewsAsia.

Bezzecchi wyprzedził Marqueza

Świeżo upieczony mistrz MotoGP Marc Marquez również pobił rekord toru w piątek, a podczas sobotniej sesji Q2 powtórzył ten wyczyn przed własnymi kibicami. Jednak Bezzecchi później pojechał niemal pół sekundy szybciej i odebrał mu pierwsze miejsce na polach startowych.

Z pierwszego rzędu obok Bezzecchiego i Marqueza wystartuje zawodnik Trackhouse Raul Fernandez. Brat Marca, Alex Marquez, uzyskał czwarty wynik w kwalifikacjach.

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Walka o drugie miejsce w sezonie

Marc Marquez, który po ostatniej rundzie sezonu zakończy starty w MotoGP, ma rekordowe 78 pole position w tej serii. Za największą liczbę punktów w kwalifikacjach w tym sezonie otrzymał także samochód BMW — dziewiąty w swojej karierze.

Marquez zapewnił sobie przed czasem ósmy tytuł MotoGP w ubiegłym tygodniu w Portugalii. Bezzecchi na finałowej rundzie będzie walczył ze swoim zespołowym partnerem Jorge Martinem o drugie miejsce w mistrzostwach: Martin wyprzedza go o dwa punkty i wystartuje z piątej pozycji. Drugi rząd uzupełni zawodnik VR46 Racing Fabio Di Giannantonio.

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