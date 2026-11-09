W Warszawie w Polsce 11 listopada zostanie wprowadzony tymczasowy zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni w stanie rozładowanym. Ograniczenia będą obowiązywać w Narodowe Święto Niepodległości Polski. Jak informuje Polsat News, odpowiednie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 listopada 2026 roku opublikowano w polskim Dzienniku Ustaw.

Środki bezpieczeństwa podczas uroczystości

Policja wyjaśniła, że zakaz wprowadzono ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia wskazano, że każdego roku 11 listopada do stolicy przybywają wielotysięczne grupy osób uczestniczących w organizowanych tego dnia wydarzeniach.

Autorzy dokumentu wskazali, że skala uroczystości wymaga dodatkowych działań prewencyjnych, aby tymczasowo podnieść poziom bezpieczeństwa i utrzymać porządek publiczny. Podobne ograniczenia obowiązywały w Warszawie również w poprzednich latach.

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Kogo nie dotyczy zakaz

Wyjątek przewidziano dla osób posiadających broń na podstawie świadectwa wydanego określonym podmiotom. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców i organizacji z wewnętrznymi służbami ochrony, licencjonowanych firm świadczących usługi ochroniarskie, a także pracowników instytucji i przedsiębiorstw, którym broń jest potrzebna do ochrony osobistej z powodu szczególnego ryzyka zamachu na życie lub zdrowie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Na terenie całej Polski obowiązują również drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

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