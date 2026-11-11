W Warszawie w Polsce podczas wydarzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada policja zatrzymała 59 osób. Jak informuje Polsat News, funkcjonariusze opublikowali podsumowanie działań podczas różnych świątecznych zgromadzeń w mieście.

Przyczyny zatrzymań

Rzecznik warszawskiej policji Jacek Wiśniewski oświadczył, że 41 zatrzymanych miało przy sobie substancje zakazane przez prawo. Wśród zatrzymanych było również sześć osób poszukiwanych przez areszty śledcze i zakłady karne.

Kolejne cztery osoby zatrzymano za naruszenie zakazu używania dronów. Według rzecznika funkcjonariusze odnotowali także naruszenia ograniczeń dotyczących noszenia i używania środków pirotechnicznych. Policja nie wykryła wówczas przypadków noszenia broni palnej.

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Działania dotyczące pirotechniki

Wiśniewski poinformował, że według stanu na godzinę 19:00 policjanci podjęli działania wobec 86 osób w sprawach związanych z używaniem lub noszeniem środków pirotechnicznych. Policja zabezpieczyła ponad 450 sztuk materiałów sklasyfikowanych jako zakazane.

Rzecznik policji zaznaczył, że mimo odnotowanych incydentów wydarzenia 11 listopada odbyły się bezpiecznie. Podziękował funkcjonariuszom za pracę, a uczestnikom zgromadzeń za stosowanie się do zaleceń służb.

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