W mieście Weipa na półwyspie Cape York na północy Australii odnotowano najgorętszy listopadowy dzień w całej historii pomiarów: w sobotę temperatura osiągnęła 39,8°C. Regiony dalekiej północy stanu Queensland zmagają się z ekstremalną falą upałów.

Jak informuje ABC News Australia, w Weipa od 33 kolejnych dni maksymalna temperatura przekracza 36°C. Meteorolożka Kimba Wong powiedziała, że nad częścią półwyspu utrzymuje się ciepła i niestabilna masa powietrza, która nie zmieni się w ciągu tygodnia.

Ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem

Australijskie Biuro Meteorologiczne wydało ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem dla półwyspu Cape York. Ostrzeżenie przed silną falą upałów obowiązuje również dla kilku obszarów od regionu Gulf Country po Whitsundays.

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W zachodniej części półwyspu Cape York w ciągu najbliższego tygodnia oczekiwane są temperatury dzienne od wysokich 30 do niskich 40 stopni. Temperatury nocne mogą utrzymywać się na poziomie od średnich do wysokich 20 stopni.

Krótka przerwa w burzach na południowym wschodzie

Tymczasem południowo-wschodni Queensland otrzymał krótkie wytchnienie po burzach, które występowały w regionie w ciągu ostatniego tygodnia. W rejonie Mackay i pasma górskiego Eungella w poniedziałek możliwe są lokalne intensywne opady deszczu i burze.

Zgodnie z prognozą Biura Meteorologicznego w środę i czwartek ryzyko silnych burz na południowym wschodzie stanu może ponownie wzrosnąć z powodu zbliżania się nowej zatoki niskiego ciśnienia. W Queensland nadal obowiązuje także kilka ostrzeżeń powodziowych, w tym ostrzeżenia umiarkowanego poziomu dla rzek Barcoo, Bulloo i Upper Balonne.

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