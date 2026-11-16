Na złożu gazowym Jackdaw na Morzu Północnym, 150 mil na wschód od Aberdeen w Wielkiej Brytanii, rozpoczęto wydobycie gazu. Paliwo już zaczęło trafiać do kraju, informuje BBC News.

Dostawy przez istniejącą infrastrukturę

Rozwój złoża został zatwierdzony przez rząd Wielkiej Brytanii w ubiegłym miesiącu po długim okresie niepewności i postępowaniu sądowym. Jackdaw zarządza firma Adura w ramach wspólnego przedsięwzięcia Shell i norweskiej państwowej spółki energetycznej Equinor.

Gaz z Jackdaw będzie najpierw przesyłany na działającą platformę Shearwater w celu przetworzenia, a następnie transportowany rurociągiem do terminalu gazowego St Fergus w Aberdeenshire. Według szacunków Adury złoże będzie zapewniać około 6% wydobycia gazu w Wielkiej Brytanii i będzie mogło dostarczać energię dla 1,4 mln gospodarstw domowych. Z uwzględnieniem importowanego gazu stanowi to około 2% całkowitego popytu kraju.

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Spory gospodarcze i klimatyczne

Brytyjski rząd oczekuje, że w przewidywanym 11-letnim okresie działalności Jackdaw wesprze krajowe dostawy gazu, zachowa setki miejsc pracy i wniesie do gospodarki 2,9 mld funtów szterlingów. Minister energii Miatta Fahnbulleh oświadczyła, że projekt ma pomóc ograniczyć wykorzystanie importowanego gazu o wyższej emisyjności w okresie przechodzenia kraju na energię odnawialną i jądrową.

Jednocześnie organizacje ekologiczne i część parlamentarzystów skrytykowały tę decyzję. W styczniu 2025 roku Court of Session w Edynburgu uznał wcześniejsze zezwolenia dla Jackdaw i projektu naftowego Rosebank za niezgodne z prawem, ponieważ deweloperzy nie przedstawili wystarczającej oceny wpływu na klimat wynikającego ze spalania wydobytych paliw kopalnych. Firmom zezwolono na kontynuowanie prac przygotowawczych, lecz nie na wydobycie ropy i gazu do czasu przygotowania nowych ocen środowiskowych.

Decyzja w sprawie rozpoczęcia wydobycia w Rosebank, największym znanym niezagospodarowanym złożu ropy naftowej w Wielkiej Brytanii w pobliżu Wysp Szetlandzkich, nie została jeszcze podjęta. W przeciwieństwie do gazu z Jackdaw większość ropy z Rosebank ma być wywożona tankowcami i sprzedawana na rynkach międzynarodowych.

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