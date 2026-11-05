Automatyczne przypomnienia SMS trzykrotnie zwiększyły udział w badaniach przesiewowych raka jelita wśród mieszkańców Londynu w Wielkiej Brytanii, którzy nie odesłali domowego testu po pierwszym zaproszeniu. Wykazało to randomizowane badanie kontrolowane z udziałem 3129 osób w ośmiu dzielnicach brytyjskiej stolicy, informuje News-Medical.

Wyniki badania

Naukowcy z University of Surrey, University College London i Queen Mary University of London porównali trzy podejścia. Jedna grupa nie otrzymała dalszego kontaktu, do drugiej wysyłano automatyczne SMS-y, a do trzeciej najpierw wysyłano wiadomości, po czym dzwonili do niej nawigatorzy pacjentów, przeszkoleni w pomaganiu w pokonywaniu powszechnych barier w badaniach przesiewowych.

Przypomnienia SMS wysyłano w 19., 21., 23. i 25. tygodniu. W grupie bez dalszego kontaktu badanie przesiewowe przeszło 2% uczestników, podczas gdy w grupie SMS odsetek ten wyniósł 6,5%. Wsparcie telefoniczne zwiększyło udział do 7,5%. Obie metody zapewniły około trzykrotnie wyższy udział w porównaniu z brakiem dalszego kontaktu.

Koszt strategii SMS wyniósł 1,82 funta szterlinga na każdą dodatkowo przebadaną osobę. Mniej niż 1% uczestników zrezygnowało z otrzymywania wiadomości tekstowych.

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Bariery w badaniach przesiewowych

Najczęstszymi powodami niewykonania testu były przekonanie, że dana osoba już przeszła badanie — 19,4%, nieotrzymanie zestawu testowego — również 19,4%, oraz brak czasu — 13,4%. Mężczyźni, którzy uważali, że mają już aktualny wynik, szczególnie dobrze reagowali na rozmowy telefoniczne: po rozmowie badanie przesiewowe ukończyło 39,6% takich mężczyzn, wobec 20,4% kobiet z tym samym powodem.

Ogólny poziom udziału w badaniach przesiewowych raka jelita w Londynie wynosi 63,8%, czyli o osiem punktów procentowych mniej niż średnia krajowa. Autorzy badania obliczyli, że wprowadzenie przypomnień SMS w całym Londynie mogłoby zapewnić badania przesiewowe kolejnym 18 tysiącom osób rocznie i średnio pomóc wykrywać we wczesnym stadium dodatkowych 50 przypadków raka jelita.

Badanie opublikowane w British Journal of Cancer dotyczyło programu NHS w Anglii dla osób w wieku od 50 do 74 lat. Obejmuje on domowy test immunochemiczny kału, który wykrywa ślady krwi w próbce stolca.

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