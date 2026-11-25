W Wielkiej Brytanii w styczniu wzrośnie limit cen gazu i energii elektrycznej, co wpłynie na miliony gospodarstw domowych objętych standardowymi taryfami zmiennymi. Regulator Ofgem dokonuje przeglądu tego limitu co kwartał: określa on maksymalny koszt jednostki zużytego gazu i energii elektrycznej, a nie ostateczną kwotę rachunku.

Jak informuje BBC News, głównym czynnikiem wzrostu są rosnące hurtowe ceny gazu. Według serwisu wzrosły one w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Mechanizm obejmuje ponad 20 mln gospodarstw domowych w Anglii, Szkocji i Walii; w Irlandii Północnej obowiązuje odrębny system.

Kogo dotyczą zmiany

Rzeczywisty rachunek zależy od wielkości zużycia, sposobu płatności, regionu, rodzaju i efektywności energetycznej mieszkania, liczby mieszkańców oraz pogody. Orientacyjny wskaźnik Ofgem dla typowego gospodarstwa domowego opłacającego gaz i energię elektryczną poleceniem zapłaty wynosi 9500 kWh gazu i 2500 kWh energii elektrycznej rocznie.

Około 11 mln gospodarstw domowych korzystających z taryf stałych nie zobaczy zmian do końca okresu obowiązywania umów. Konsumentom z taryfami zmiennymi zaleca się przekazanie dokładnych odczytów liczników przed zmianą limitu cenowego, aby uniknąć rozliczenia szacowanego zużycia według niewłaściwej stawki. Właściciele sprawnych inteligentnych liczników nie muszą tego robić.

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Pomoc i składowe rachunku

Tymczasowe zniesienie VAT na energię elektryczną dla gospodarstw domowych zmniejszyło typowy roczny rachunek o około 45 funtów szterlingów. Ponadto miliony gospodarstw domowych mają otrzymać automatyczną wypłatę 100 funtów na pokrycie zimowych kosztów.

Ofgem reguluje również dzienną opłatę stałą za podłączenie do sieci gazowych i elektrycznych. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2026 roku jej średni poziom dla klientów płacących poleceniem zapłaty wynosi 54,83 pensa dziennie za energię elektryczną i 29,68 pensa za gaz. Rząd ogłosił zamiar zniesienia opłaty stałej za gaz, jednak nie ujawnił jeszcze szczegółów mechanizmu.

Od kwietnia 2026 roku rachunki zaczęły uwzględniać koszty modernizacji sieci elektrycznych i gazowych. Ofgem zatwierdził w grudniu 2025 roku inwestycje o wartości 28 mld funtów. Do 2031 roku koszty te mają zwiększyć rachunki za energię o dodatkowe 108 funtów, a obecne opłaty dodają około 6 funtów miesięcznie do rachunku typowego gospodarstwa domowego objętego limitem cenowym.

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