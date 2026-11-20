Od lata w Wielkiej Brytanii zamknięto kolejnych osiem hoteli, w których mieszkali osoby ubiegające się o azyl. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju, podaje Anadolu Agency.

Liczba hoteli się zmniejsza

Według danych resortu zamknięte placówki znajdują się w różnych częściach kraju — od Bournemouth po Falkirk. Od początku roku władze zaprzestały wykorzystywania łącznie 52 hoteli do zakwaterowania osób ubiegających się o azyl.

Obecnie w Wielkiej Brytanii, według danych rządu, pozostaje otwartych około 140 takich hoteli. Dla porównania: w szczytowym momencie w 2023 roku było ich około 400, a podczas wyborów w lipcu 2024 roku — 213.

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Dane o liczbie osób

Liczba osób mieszkających w hotelach dla osób ubiegających się o azyl zmniejszyła się w ciągu roku o połowę — do 16 tys. Jest to o 71% mniej niż szczytowy wskaźnik 56 tys. osób odnotowany za poprzedniego rządu.

Minister ds. bezpieczeństwa granic i azylu Anna Turley oświadczyła, że reformy rządowe przyczyniły się do zmniejszenia liczby przyjazdów małymi łodziami oraz liczby wniosków o azyl. Według niej wzrosły wskaźniki rozpatrywania spraw i wydaleń. Według oceny rządu liczba osób w zakwaterowaniu finansowanym przez podatników zmniejszyła się w ciągu roku o 13 800 osób, czyli o 13%.

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