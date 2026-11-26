W Wielkiej Brytanii liczba dni zimowych z temperaturą powietrza 0°C lub niższą w dekadzie do 2025 roku była o około jedną czwartą mniejsza niż w latach 1961–1990. W południowej Anglii spadek wyniósł około jednej trzeciej, podczas gdy średnia liczba dni letnich, gdy temperatura osiągała 25°C, wzrosła w kraju ponad dwukrotnie, informuje BBC News.

Brytyjska służba meteorologiczna Met Office wiąże zmiany pór roku ze zmianą klimatu. Według jej klimatologa Jamesa Pope’a lato w kraju staje się dłuższe, a zima krótsza. Naukowcy oceniają obecny poziom globalnego ocieplenia na 1,4°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym.

Prognoza dla zim i lata

Jeśli globalne ocieplenie osiągnie 2°C, średnia liczba mroźnych dni zimowych w Wielkiej Brytanii może wynieść około 24, wobec 38 w latach 1961–1990. Liczba dni letnich z temperaturą co najmniej 25°C może wzrosnąć do około 15 na sezon, podczas gdy w poprzednim okresie referencyjnym wynosiła niewiele ponad cztery.

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Specjalista zespołu ds. bezpieczeństwa klimatycznego Met Office Thomas Crocker zauważył, że pogoda nadal będzie zmieniać się z roku na rok, ale ogólny poziom temperatur już się przesunął. Jak powiedział, ekstremalne upały i rekordowo ciepłe dni będą występować częściej, a ekstremalne zimno — rzadziej. Badania Met Office wskazują również na przedłużanie się lata na okres jesienny i możliwe zmniejszenie opadów jesiennych.

Wpływ na rolników i zwierzęta

Zmiana warunków już wpływa na rolnictwo. Mokre zimy utrudniają siewy oraz sprzyjają rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób, a suche lata powodują niedobory wody do uprawy roślin. Dyrektor wykonawczy British Growers John Walgate oświadczył, że plony kalafiora, białej kapusty i brokułów spadły w tym roku o około 50%. Jednocześnie, według jego oceny, truskawki miały dobry sezon.

Rolnik z Norfolk Tim Young założył winnicę trzy lata temu z powodu gorętszych i bardziej suchych lat oraz mniejszej liczby chłodnych dni. W ubiegłym roku zebrał dwa razy więcej winogron, niż oczekiwał. Cieplejsze zimy wpływają także na dziką przyrodę: nietoperze mogą budzić się z hibernacji przy niedoborze owadów, a płazy, które wcześniej wychodzą z hibernacji i rozmnażają się, ryzykują, że zostaną dotknięte ochłodzeniem.

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