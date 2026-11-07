W stanie La Guaira w Wenezueli właściciele mieszkań, którzy stracili domy podczas trzęsień ziemi 24 czerwca, zgłaszają problemy z uzyskaniem subsydiowanych przez państwo kredytów na zakup nowego lokum. Jak twierdzą, kody QR wygenerowane po inspekcjach budynków zawierają błędne nazwy, adresy lub oceny poziomu zniszczeń. Banki wymagają potwierdzenia zawalenia się domu, dlatego niezgodności danych wstrzymują rozpatrywanie wniosków.

Skargi mieszkańców La Guairy

Jak informuje The Rio Times, błędy zgłosili właściciele mieszkań w 38 kompleksach mieszkaniowych. Według danych przytoczonych w publikacji wenezuelski portal informacyjny naliczył co najmniej 118 budynków na środkowym wybrzeżu kraju, których wpisy zawierają sprzeczne dane.

W szczególności mieszkańcy budynku mieszkalnego Abejita II w Caraballedzie twierdzą, że pierwsza inspekcja uznała konstrukcję za zniszczoną. Podczas ponownej kontroli budynek, jak mówią, pozostał oznaczony kolorem czerwonym, jednak kod QR zawiera jedynie informacje o niewielkich uszkodzeniach. Mieszkańcy mówią, że bez wpisu o zawaleniu nie mogą złożyć wniosku o pożyczkę, choć powrót do budynku jest niebezpieczny.

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Mieszkanka Raquel Herrera powiedziała dziennikarzom, że jej dom w pobliżu Puerto Viejo w La Guairze zawalił się, a jej mąż i siostra zginęli. Według niej w kodzie QR dom figuruje pod inną nazwą i w innej parafii, przez co dane nie są zgodne ze złożonymi dokumentami.

Warunki programu Venezuela Renace

Wnioski o kredyty są przyjmowane w ramach państwowego programu Venezuela Renace. Ministerstwo Gospodarki i Finansów Wenezueli wyznaczyło Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores i Banco del Tesoro jako pierwsze banki do przyjmowania wniosków. Według resortu banki muszą udzielić odpowiedzi wnioskodawcy w ciągu pięciu dni roboczych.

W przypadku mieszkań o wartości do 70 tys. dolarów państwo pokrywa 80% ceny, a kupujący finansuje pozostałą część. W przypadku lokali kosztujących od 70 tys. do 100 tys. dolarów dotacja wynosi 50%, a okres kredytowania może sięgać 25 lat. Według danych przytoczonych przez The Rio Times na 3 listopada w bazie Komisji ds. Przydatności Mieszkań figurowało 999 zniszczonych budynków w La Guairze, w tym budynki mieszkalne, sklepy i obiekty publiczne.

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