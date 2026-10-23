22 października tysiące ludzi wyszły na ulice w Wenezueli podczas pierwszej od niemal dwóch lat ogólnokrajowej akcji opozycji. Uczestnicy domagali się przeprowadzenia wolnych wyborów i innych zmian politycznych, informuje The Hindu.

Żądanie przeprowadzenia wyborów

Liderka opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla María Corina Machado oświadczyła, że wybory muszą odbyć się nie później niż w lipcu 2027 roku. Według publikacji od niemal roku przebywa ona poza Wenezuelą, po tym jak ukrywała się w kraju w związku z kwestionowanymi wyborami w 2024 roku.

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Stanowisko rządu tymczasowego

USA współpracują z tymczasowym rządem Wenezueli, na którego czele stoi pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez. Reuters, którego materiał opublikował The Hindu, informuje, że siły amerykańskie schwytały prezydenta Nicolása Maduro w styczniu.

Data głosowania nie została ustalona

Prezydent USA Donald Trump i Delcy Rodríguez oświadczyli, że wybory się odbędą. Nie podali jednak daty ani głosowania parlamentarnego, ani ogólnokrajowych wyborów prezydenckich. Podczas demonstracji obecność sił bezpieczeństwa była wyraźnie ograniczona.

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