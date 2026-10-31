W Wenezueli 26 i 27 października 2026 roku zmarło dwóch mężczyzn przebywających w areszcie, którzy cierpieli na ciężkie choroby. Wenezuelska organizacja praw człowieka Wenezuelskie Obserwatorium Więzień domaga się bezstronnego śledztwa w sprawie okoliczności udzielania im pomocy medycznej, informuje The Rio Times.

Zgony w dwóch stanach

Randy Ramón Ladera Araujo był przetrzymywany w więzieniu Santa Ana, którego oficjalna nazwa brzmi Centro Penitenciario de Occidente I, w zachodnim stanie Táchira. Zmarł 26 października w Szpitalu Centralnym w San Cristóbal. Według informacji uzyskanych przez obserwatorium mężczyzna chorował na białaczkę.

Następnego dnia, 27 października, zmarł Ildefonso Gil, który był tymczasowo aresztowany w policyjnych celach Guayaparo w mieście Puerto Ordaz w stanie Bolívar. Według organizacji zmarł na raka twarzy w zaawansowanym stadium.

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Żądanie śledztwa

Dyrektor Wenezuelskiego Obserwatorium Więzień, Humberto Prado, zaapelował o natychmiastowe, dokładne i bezstronne śledztwo. Obrońcy praw człowieka chcą ustalić, jaką pomoc medyczną otrzymali obaj mężczyźni oraz czy opóźnienia lub bezczynność mogły wpłynąć na ich życie.

W sprawie Gila obserwatorium podniosło również kwestię odrzucenia wcześniejszych wniosków o zastosowanie środka humanitarnego — zwolnienia lub aresztu domowego ze względów zdrowotnych. Organizacja oświadczyła, że decyzja o areszcie domowym pojawiła się dopiero po śmierci mężczyzny.

Według obserwatorium w więzieniu Santa Ana przetrzymywanych jest ponad 1300 osób, przy projektowanej pojemności 800. Organizacja wspomniała również o dwóch innych zgonach więźniów w tej placówce w maju i czerwcu. W opublikowanych 30 października komunikatach nie było oficjalnej odpowiedzi władz Wenezueli w sprawie tych przypadków.

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