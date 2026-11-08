W więzieniach australijskiego stanu Nowa Południowa Walia w roku do 30 czerwca 2026 roku odnotowano 32 168 skarg od osadzonych — o 60% więcej niż rok wcześniej. Wynika to z dorocznego raportu niezależnych przedstawicieli społecznych Official Visitors, którzy kontrolują warunki w zakładach karnych, informuje ABC News.

W stanie działa 93 Official Visitors, powołanych do kontrolowania warunków w placówkach dla dorosłych i młodzieży. Osobiście przyjmują oni wnioski i skargi osadzonych, a także składają raporty rządowi Nowej Południowej Walii.

Przyczyny skarg

W latach 2025–2026 osadzeni najczęściej skarżyli się na kwestie medyczne. Znacznie wzrosła także liczba zgłoszeń dotyczących niesprawiedliwego traktowania, tabletów oraz rozkładu dnia w placówkach.

Jednym z największych źródeł skarg wskazanych w raporcie były ograniczenia czasu przebywania osadzonych poza celami oraz lockdowny. Autorzy dokumentu zaznaczyli, że niedobory personelu i związane z nimi ograniczenia pogłębiały ograniczona liczba sprawnych tabletów oraz koszty rozmów telefonicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Corrective Services NSW oświadczyło, że wzrost liczby skarg nie musi koniecznie świadczyć o pogorszeniu warunków osadzenia. Według przedstawicielki służby na wskaźnik mogły wpłynąć również większa liczba osadzonych, częstsze wizyty Official Visitors oraz zaufanie do niezależnego mechanizmu składania skarg.

Wzrost liczby osób w areszcie

Profesor prawa z University of Technology Sydney Thalia Anthony oświadczyła, że uderzyła ją skala wzrostu liczby skarg, ponieważ znacznie przewyższa ona wzrost liczby osób w więzieniach. Według Biura Statystyki Przestępczości i Badań Stosowanych Nowej Południowej Walii liczba osób w areszcie tymczasowym wzrosła o 32% w ciągu trzech lat do 2026 roku.

Generalny sekretarz Public Service Association NSW Stuart Little ocenił, że około 7 tysięcy z około 14,2 tysiąca osadzonych w stanie przebywa w areszcie przed procesem. We wrześniu rząd ogłosił ponowne uruchomienie zakonserwowanego zakładu karnego Dawn de Loas w Silverwater oraz przyspieszenie tworzenia dodatkowych miejsc w zakładzie karnym Parklea.

W raporcie wskazano, że zdecydowaną większość skarg rozwiązano bezpośrednio w placówkach, a tylko niewielką część zgłoszeń przekazano komisarzowi Corrective Services NSW.

Czytaj nas na