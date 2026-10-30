W Australii ABC News Australia ujawniło dziesiątki dochodzeń koronera, w których odnotowano niedociągnięcia w ocenie ryzyka dla zdrowia psychicznego, nadzorze i opiece medycznej nad osadzonymi w więzieniach stanu Nowa Południowa Walia. ABC wykryło 20 dochodzeń z uchybieniami podczas przesiewowej oceny ryzyka, 14 — z nieodpowiednim nadzorem oraz 27 — z brakami w opiece klinicznej.

Sprawa Baileya McAndera

Jedną z takich spraw była śmierć Baileya McAndera, który przebywał w zakładzie karnym Kariong w Gosford. 4 listopada 2019 roku powiedział psycholożce o myślach samobójczych, po czym został przeniesiony do celi obserwacyjnej. Koronerka ustaliła, że psycholożka nie zapoznała się z jego dokumentacją medyczną, zawierającą informacje o lęku, atakach paniki i niedawnym rozpoczęciu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych.

Po przeniesieniu McAnder w ciągu dwóch godzin 67 razy nacisnął przycisk interkomu, często będąc w stanie silnego stresu, prosił o spotkanie z psycholożką i mówił, że nie może oddychać. Koronerka uznała, że prawdopodobnie doświadczał ataku paniki. Następnego ranka zespół interwencji ds. ryzyka omawiał możliwości, dzięki którym osadzony mógłby kontaktować się z innymi ludźmi, jednak starszy strażnik, który nie należał do tego zespołu i nie miał przeszkolenia do pracy w takich grupach, faktycznie przejął podejmowanie decyzji.

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Izolacja i niedobór specjalistów

Koronerka uznała decyzję o umieszczeniu i pozostawieniu McAndera w celi obserwacyjnej za niepotrzebną i niewłaściwą. W celi przez całą dobę paliło się światło, nie miał on dostępu do otwartej przestrzeni ani dziedzińca spacerowego i przez długi czas pozostawał sam. Psychiatra sądowa Kerry Eagle zeznała podczas przesłuchań, że izolowanie osadzonych zagrożonych samobójstwem jest praktyką charakterystyczną właśnie dla systemu więziennictwa i może nasilać cierpienie oraz beznadzieję.

W zakładzie karnym Kariong nie było wieczornej zmiany pielęgniarskiej, usług wsparcia w przypadku uzależnień ani pielęgniarki zdrowia psychicznego. McAnder został skierowany na cotygodniowe konsultacje, lecz do psycholożki trafił dopiero dziewięć tygodni później — w dniu przeniesienia do celi obserwacyjnej.

ABC wykryło również 29 dochodzeń koronera, w których osadzeni napotkali niedopuszczalne opóźnienia w uzyskaniu niezbędnej opieki medycznej. Wśród opisanych przypadków są zgony ciężko chorych osadzonych oczekujących na łóżko psychiatryczne, niedobór psychiatrów oraz sytuacje, w których osoby ze schizofrenią rzadko lub w ogóle nie otrzymywały pomocy psychiatry podczas osadzenia.

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