W Japonii w odpowiedziach na publikacje premierki Sanae Takaichi w serwisie społecznościowym X znacząco wzrosła liczba wzmianek o cudzoziemcach i imigrantach. W ciągu roku od jej inauguracji 21 października ubiegłego roku Takaichi opublikowała 868 wpisów, które do piątku zebrały 1 502 698 odpowiedzi. Spośród nich 112 481, czyli 7,5%, zawierało wzmianki o cudzoziemcach lub imigrantach, podaje The Japan Times, powołując się na analizę agencji Jiji.

Wzrost po wpisie o polityce

Badanie Jiji przeprowadzono za pomocą narzędzia do analizy mediów społecznościowych Brandwatch. Jednocześnie tylko 16 wpisów Takaichi, czyli 1,8% ich łącznej liczby, zawierało terminy „cudzoziemcy” lub „imigranci”.

27 września premierka opublikowała wyjaśnienie polityki dotyczącej cudzoziemców, w tym zaostrzenia wymogów uzyskania stałego pobytu. Tego dnia liczba odpowiedzi na ten temat wzrosła do 4 908, wobec 216 dzień wcześniej. Wcześniej dzienna liczba takich odpowiedzi przekroczyła tysiąc tylko osiem razy, jednak po 27 września wskaźnik ten utrzymywał się powyżej tysiąca przez cztery kolejne dni — do 30 września.

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Odpowiedzi pod wpisem o bezpieczeństwie dzieci

Najwięcej wzmianek o cudzoziemcach lub imigrantach zebrał wpis Takaichi z 18 października, poświęcony bezpieczeństwu dzieci w drodze do szkoły i zapobieganiu przestępczości. Choć publikacja nie dotyczyła cudzoziemców, 6 505 odpowiedzi — ponad połowa wszystkich pod tym wpisem — zawierało takie wzmianki.

W większości tych odpowiedzi twierdzono, że polityka imigracyjna rządu rzekomo zagraża bezpieczeństwu dzieci, a Japonia powinna przestać przyjmować imigrantów. Część odpowiedzi zawierała również obawy dotyczące możliwego obciążenia systemu zabezpieczenia społecznego oraz bezpodstawne twierdzenia, że cudzoziemcy rzekomo często unikają postawienia zarzutów.

Z analizy Brandwatch wynika, że wśród odpowiedzi wspominających o cudzoziemcach lub imigrantach było około trzykrotnie więcej negatywnych niż pozytywnych. Na początku działalności administracji Takaichi odpowiedzi negatywne i pozytywne były bardziej zrównoważone, jednak później udział negatywnych wzrastał. Liczba zagranicznych mieszkańców Japonii na koniec czerwca osiągnęła rekordowy poziom 4 281 026 osób.

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