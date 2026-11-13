Komisja królewska w australijskim stanie Wiktoria wysłuchała zeznań, że wykonawcom projektu kolejowego w Sunbury mogło zostać przekazane, iż jeśli nie rozwiążą sporu pracowniczego, nie otrzymają dalszych prac w stanie. Jak podaje The Guardian, powiedział o tym były urzędnik Victorian Infrastructure Delivery Authority Peter Wilkinson.

Zeznania dotyczące rozmowy

Komisja ds. uczciwości dużych publicznych i cywilnych projektów infrastrukturalnych bada spór pracowniczy wokół prac związanych z likwidacją przejazdu kolejowego przy Gap Road w Sunbury w 2022 roku.

Według Wilkinsona, w szczytowym momencie sporu jego przełożony w Vida, Evan Tattersall, powiedział mu 6 lub 7 czerwca 2022 roku, że omówił sytuację z biurem ministra. Wilkinson przypuszczał, że chodziło o biuro ówczesnej minister infrastruktury transportowej, Jacinty Allan.

Jak zeznał Wilkinson, Tattersall powiedział, że jeśli wykonawcy nie potrafią poradzić sobie ze stosunkami pracy w Wiktorii, nie otrzymają tam dalszych prac. Doprecyzował, że chodziło o firmy John Holland i CPB Constructions. W tym czasie brały one udział w przetargu na projekt kolei na lotnisko w Melbourne, jednak Wilkinson oświadczył, że nie wiedział, czy biuro ministra było tego świadome.

Wilkinson przekazał tę informację dyrektorowi generalnemu Rail Network Alliance, Joe Aygur. Wyjaśniając brak zapisu rozmowy z Tattersallem, powiedział, że sytuacja rozwijała się bardzo szybko.

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Oświadczenia przedstawiciela wykonawcy

Komisja wysłuchała również Stephena Willelli, dyrektora realizacji projektu na placu budowy. Opowiedział on o spotkaniu w siedzibie CFMEU, które, jak stwierdził, ostatecznie pomogło zakończyć spór pracowniczy. Willella nazwał konieczność takiego spotkania niezwykle nieprzyjemną dla przedstawicieli firmy budowlanej.

Oświadczył, że żadna z kwestii bezpieczeństwa podniesionych przez związek nie była na tyle poważna, aby wstrzymać prace. Willella twierdził również, że pracownicy obawiali się CFMEU i byli pod presją działaczy związkowych.

Według Willelli organizator związkowy Joe Miles podczas spotkania mówił, że współpraca mogłaby pomóc w uzyskaniu przyszłych przetargów, w tym dotyczących kolei na lotnisko w Melbourne. Oświadczył on również, że Miles mówił o bezpośrednich kontaktach z biurem Allan.

Komisja wcześniej usłyszała, że przedstawiciele CFMEU wstrzymali prace na placu budowy z powodu zgłoszonych kwestii bezpieczeństwa. Prace wznowiono po powołaniu dwóch związkowych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmianie firm świadczących usługi organizacji ruchu i wynajmu pracowników. Trwają przesłuchania, którym przewodniczy komisarz Christopher Kurakis.

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