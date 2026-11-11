W październiku w stanie Wiktoria w Australii odnotowano sześć włamań do stacji ochotniczej służby pożarniczej CFA. To niemal tyle, ile wynosi średnia liczba takich przypadków w całym roku — od sześciu do ośmiu, podaje ABC News Australia.

Do włamań doszło w małych regionalnych miejscowościach Timmering, Chocolyn, Kerang, Winnindoo i Stonehaven. Stacja w Stonehaven, w pobliżu Geelong, została dwukrotnie okradziona w ciągu kilku dni. Nic z niej nie skradziono, jednak incydenty spowodowały znaczne koszty napraw.

Ukradziony sprzęt i działalność brygad

Z innych stacji skradziono radiostacje, piły łańcuchowe, sprzęt pożarniczy i defibrylatory. Główny oficer CFA Jason Heffernan oświadczył, że takie przypadki mogą wpłynąć na zdolność brygad do reagowania na sytuacje nadzwyczajne i stanowią dodatkowe obciążenie dla wolontariuszy.

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W Chocolyn, niedaleko Camperdown w południowo-zachodniej Wiktorii, po włamaniu miejscowa brygada nie mogła działać, dlatego podczas sytuacji nadzwyczajnych zastępowały ją sąsiednie jednostki. Kapitan brygady Lee Harry wezwał CFA do przeglądu środków bezpieczeństwa, zaznaczając, że poszczególne brygady samodzielnie organizują ochronę, ale mają różne możliwości finansowe.

Przegląd systemu bezpieczeństwa

Dyrektor generalny CFA ds. infrastruktury i usług środowiskowych Jasper Milligan poinformował, że służba ocenia możliwości wzmocnienia ochrony, w tym instalacji dodatkowych kamer monitoringu. CFA przeprowadza również kontrole bezpieczeństwa wszystkich obiektów w stanie. W Wiktorii działa 1 200 brygad pożarniczych, dlatego nie oczekuje się szybkiego rozwiązania problemu.

Służby pożarnicze Wiktorii przygotowują się do trudnego sezonu pożarów buszu po prognozie ciepłej i suchej wiosny. Władze wcześniej ostrzegały przed podwyższonym ryzykiem pożarów, w szczególności w East Gippsland, na dalekim południowym zachodzie stanu, w rejonie Surf Coast oraz na obszarze na zachód od Geelong aż po południowe części lasu Wombat.

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