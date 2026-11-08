W australijskim stanie Wiktoria Royal Victorian Association of Honorary Justices wezwało rząd, który zostanie utworzony po wyborach 28 listopada, do sfinansowania szkolenia 5 tys. nowych wolontariuszy JP. Stowarzyszenie prosi również o dalsze finansowanie szkolenia kolejnych 500 kandydatów rocznie, informuje ABC News.

W Wiktorii zarejestrowanych jest 3699 wolontariuszy JP, jednak prezes stowarzyszenia Rodney Lavin uważa, że aktywnie pracuje około 2 tys. osób. Według jego oceny około 1500 zarejestrowanych osób nie może już wykonywać tych obowiązków z powodu wieku, stanu zdrowia lub śmierci. W Queensland jest 80 tys. JP, w Nowej Południowej Walii — 65 tys., a w Australii Południowej — około 7 tys.

Usługi w Bunnings

Wolontariusze JP mogą poświadczać dokumenty prawne, w tym deklaracje, oświadczenia pod przysięgą i kopie dokumentów. Zwykle pracują na posterunkach policji, w bibliotekach lub biurach lokalnych rad. Część centrów handlowych również udostępnia miejsce na takie usługi.

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Loretta Cormack, która jest JP od 51 lat, obecnie pracuje w sklepie z materiałami budowlanymi Bunnings w Altonie, w zachodniej części Melbourne. To pierwszy Bunnings, w którym mieszkańcy Wiktorii mogą zwrócić się do JP podczas zakupów. Według Cormack taki format pozwala dotrzeć do osób, które nie chcą odwiedzać posterunków policji, a zapotrzebowanie na usługi znacznie wzrosło po przeniesieniu pracy do sklepu.

Potrzeba nowych wolontariuszy

Lavin oświadczył, że stan nie przeznaczał rządowego finansowania na szkolenia JP od budżetu na lata 2021–2022. Przedstawiciele biura liderki Partii Liberalnej Jess Wilson poinformowali, że partia nie zobowiązała się do finansowania takich szkoleń. Partia Pracy nie odpowiedziała na zapytanie ABC News.

Departament Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Społecznego Wiktorii poinformował, że podczas wieloletniej kampanii rekrutacyjnej w latach 2022–2025 powołał 800 nowych JP. W regionie Sunraysia w północno-zachodniej części stanu dodatkowa rekrutacja około trzech lat temu zwiększyła liczbę wolontariuszy o 15 osób. Jednocześnie wolontariuszka Sue Mason z Mildury ostrzegła, że część doświadczonych JP z czasem przestanie pracować, dlatego ich liczba może szybko się zmniejszyć.

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