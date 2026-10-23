W australijskim stanie Wiktoria niektóre ofiary przestępstw czekają na pomoc finansową ponad rok, jednocześnie samodzielnie opłacając konsultacje i usługi medyczne. Poinformowało o tym ABC News, powołując się na obrońców praw ofiar oraz komisarz ds. ofiar przestępstw w stanie Wiktoria, Elizabeth Langdon.

W 2024 roku władze Wiktorii zmieniły mechanizm wsparcia dla poszkodowanych: nowy System Pomocy Finansowej (FAS) zniósł konieczność kierowania sprawy do sądu. Osoby, które zgłosiły przestępstwo policji, mogą złożyć wniosek z domu. Bezpośrednie ofiary mogą otrzymać do 63 401 dolarów na konsultacje, utracone dochody, leczenie i inne wydatki.

Skargi na opóźnienia

Jak powiedziała Langdon, po wprowadzeniu FAS jej biuro zaczęło otrzymywać więcej skarg. Podkreśliła, że systemy wsparcia nie powinny stawać się dodatkowym źródłem stresu, ponieważ opóźnienia mogą poważnie wpłynąć na dobrostan i powrót do zdrowia ofiar.

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42-letnia Alicia Roberts, która korzystała zarówno z poprzedniego, jak i nowego modelu wsparcia, oświadczyła, że w ramach FAS czekała na pomoc ponad rok. Opowiedziała, że czasami przez wiele godzin czekała na linii telefonicznej na odpowiedź, a proces składania wniosku negatywnie wpłynął na jej powrót do zdrowia. Według niej wnioskodawcy stale sprawdzają status swoich zgłoszeń z powodu braku komunikacji.

Kolejka wniosków w służbach prawnych

Prawniczka Azin Bagaki Jenkin z South-East Monash Legal Service poinformowała, że jej organizacja przestała przyjmować nowych klientów z powodu nagromadzenia nierozpatrzonych wniosków. Jak powiedziała, niektóre zgłoszenia złożone 15 miesięcy temu nadal oczekują na wsparcie. Ofiary napotykają również trudności podczas korzystania z portalu internetowego i przesyłania dokumentów.

Służba prawna słyszała o osobach, które pożyczały pieniądze od krewnych lub pokrywały wydatki z własnych środków, oczekując na odszkodowanie. Według najnowszych publicznie dostępnych danych w roku finansowym 2024–2025 zakończono rozpatrywanie 6200 wniosków FAS — około 77% złożonych. Szefowa programu Marnie Williams oświadczyła, że każdy wniosek jest oceniany indywidualnie, a minister ds. wsparcia ofiar Ros Spence powiedziała, że rząd będzie nadal szukał sposobów na ulepszenie systemu.

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