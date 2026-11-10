Połączenie leku immunoterapeutycznego durwalumabu i leku celowanego enfortumabu wedotyny przed operacją usunięcia pęcherza moczowego, a następnie stosowanie durwalumabu po niej, zmniejszyło ryzyko zgonu o 42% w porównaniu z samą operacją. Do takich wniosków doszli autorzy międzynarodowego badania klinicznego III fazy VOLGA z udziałem 695 pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę.

Jak podaje News-Medical, wszyscy uczestnicy nie mogli otrzymać standardowej chemioterapii opartej na cisplatynie albo odmówili jej przyjęcia. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Wyniki po dwóch latach

Po dwóch latach żyło 78,4% pacjentów, którzy otrzymali schemat dwulekowy, podczas gdy w grupie poddanej wyłącznie operacji odsetek ten wyniósł 69,4%. Ryzyko nawrotu, progresji choroby lub innych zdarzeń związanych z rakiem, w tym zgonu, było w grupie leczenia skojarzonego niższe o 49%.

U 45,1% pacjentów otrzymujących durwalumab i enfortumab wedotynę w tkankach zbadanych po operacji nie wykryto oznak raka. W grupie poddanej wyłącznie zabiegowi chirurgicznemu taki wynik odnotowano u 9,6% uczestników. Badanie objęło 229 ośrodków medycznych w 25 krajach.

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Trzy schematy leczenia

Uczestników losowo przydzielono do trzech grup. Pierwsza otrzymywała durwalumab i enfortumab wedotynę przed operacją, a po niej — wyłącznie durwalumab. Drugiej grupie dodatkowo podawano jeszcze jeden lek immunoterapeutyczny — tremelimumab. Trzecia grupa przeszła wyłącznie operację bez badanych kombinacji leków.

Schemat trzech leków również zmniejszył ryzyko zdarzeń związanych z rakiem lub zgonu w porównaniu z operacją. Jednocześnie na tym etapie badania nie wykazał statystycznie istotnej poprawy przeżycia całkowitego. Ciężkie działania niepożądane występowały częściej wśród pacjentów otrzymujących kombinacje leków, jednak badacze nie zgłosili nieoczekiwanych problemów dotyczących bezpieczeństwa schematu dwulekowego ani wzrostu liczby powikłań pooperacyjnych.

Enfortumab wedotyna jest koniugatem przeciwciała z lekiem: wiąże się z białkiem nektyną-4, obecnym na wielu komórkach raka pęcherza moczowego, i dostarcza do nich lek przeciwnowotworowy. Durwalumab blokuje białko PD-L1, które guzy mogą wykorzystywać do unikania odpowiedzi immunologicznej. Badanie sfinansowała firma AstraZeneca.

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