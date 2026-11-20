Nowe dane kliniczne dotyczące leku Wegovy wskazują, że może on sprzyjać redukcji masy ciała u dzieci w wieku od sześciu do 12 lat. Po 68 tygodniach wskaźnik masy ciała obniżył się u ponad czterech piątych uczestników, którzy co tydzień otrzymywali zastrzyki leku, stosowali dietę o obniżonej kaloryczności i zwiększyli aktywność fizyczną.

W grupie placebo spadek wskaźnika masy ciała odnotowano u 23,5% dzieci, podaje The National. Substancją czynną leku Wegovy jest semaglutyd, który naśladuje działanie hormonu GLP-1 wytwarzanego przez organizm po posiłku i zmniejsza apetyt.

Wskaźniki kardiometaboliczne

Profesor Ania Jastreboff z Yale Obesity Research Center powiedziała, że u dzieci otrzymujących semaglutyd poprawiło się również kilka wskaźników kardiometabolicznych związanych z układem sercowo-naczyniowym i metabolizmem. Jej oświadczenie firma Novo Nordisk opublikowała po przekazaniu informacji o wynikach badania.

Leki z klasy GLP-1 zostały już zatwierdzone dla osób w wieku od 12 do 18 lat. Richard Holt, profesor diabetologii i endokrynologii na Uniwersytecie w Southampton, podkreślił, że przy stosowaniu leków w dzieciństwie należy uwzględniać możliwe odległe skutki uboczne, które mogą ujawnić się dopiero z czasem.

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Skala otyłości dziecięcej

Według UNICEF około 10% osób w wieku od pięciu do 19 lat na świecie ma otyłość, czyli około 188 mln osób. W 1990 roku wskaźnik ten wynosił 2%, czyli 31 mln osób.

Claude Marcus, badacz otyłości dziecięcej z Instytutu Karolinska, zauważył, że leczenie farmakologiczne rzadko jest potrzebne dzieciom młodszym niż dziewięć lat. Jednocześnie uważa, że takie leki mogą uzupełniać wsparcie w zmianie stylu życia, zwłaszcza w celu zapobiegania chorobom współistniejącym, takim jak cukrzyca typu 2.

Główny lekarz Anglii Chris Whitty ostrzegał, że leki nie mogą być jedynym rozwiązaniem problemu otyłości, ponieważ nie są całkowicie bezpieczne.

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