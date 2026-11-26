W pierwszej fazie badania klinicznego eksperymentalnej terapii choroby Alzheimera u czterech z pięciu uczestników odnotowano wczesne oznaki poprawy funkcji poznawczych. W badaniu nie wykryto poważnych działań niepożądanych, informuje ScienceAlert.

Komórki dostarczano przez implant mózgowy

Terapia RB-ADSC jest opracowywana przez firmę farmaceutyczną Regeneration Biomedical Inc. Polega ona na pobraniu od pacjenta komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej i poddaniu ich działaniu białek z rodziny Wnt, które pełnią funkcję chemicznych sygnałów wzrostu i regeneracji komórek.

Następnie komórki są dostarczane przez chirurgiczny implant do komór mózgu — wypełnionych płynem jam. Twórcy zakładają, że takie podejście umożliwi dostarczenie własnych komórek macierzystych pacjenta do ośrodkowego układu nerwowego z pominięciem bariery krew–mózg.

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Celem jest oddziaływanie na kilka mechanizmów choroby

Zgodnie z założeniami twórców terapia ma zmniejszać stan zapalny, wspierać regenerację neuronów i sprzyjać oczyszczaniu z nagromadzeń białek amyloidu beta oraz tau związanych z chorobą Alzheimera. Firma twierdzi również, że metoda jest ukierunkowana nie tylko na usuwanie toksycznych białek, ale także na procesy sprzyjające ich powstawaniu.

Głównym celem pierwszej fazy była ocena bezpieczeństwa leczenia, dlatego uczestniczyło w niej tylko pięć osób. Wyniki badania podsumowano w krótkim abstrakcie opublikowanym w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia.

Kolejne badanie obejmie 115 osób

W drugiej fazie terapia ma zostać przetestowana z udziałem 115 osób i porównana z placebo. Amerykańska Agencja Żywności i Leków przyznała programowi status Fast Track, co może przyspieszyć proces testowania i rozpatrywania danych. Kolejny etap ma ocenić zmiany funkcji poznawczych i pracy mózgu, a także wpływ terapii na nagromadzenia amyloidu beta i tau.

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