W stanie Wisconsin w USA zgłoszono trzeci zgon związany z odrą w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Dorosły pacjent, który zmarł, pochodził z hrabstwa Lafayette. Informacji o jego tożsamości nie ujawniono, aby chronić prywatność pacjenta i jego rodziny, podaje UPI.

920 przypadków od początku roku

Departament Zdrowia Wisconsin nie podał statusu szczepienia zmarłego. Stan poinformował o dwóch wcześniejszych zgonach związanych z odrą 13 i 5 listopada: zmarły dziecko i niemowlę. Przed obecnym ogniskiem Wisconsin nie odnotowywało zgonów związanych z odrą od 1990 roku.

Od piątku w stanie wykryto kolejnych 88 przypadków odry, a ich łączna liczba od początku roku osiągnęła 920. Niemal wszystkie przypadki, z wyjątkiem dwóch, zdiagnozowano od sierpnia. Według statystyk stanowych 99,2% pacjentów nie było zaszczepionych lub miało nieznany status szczepienia; hospitalizacji wymagało 20 osób.

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Ognisko odry w USA

Komunikat Wisconsin pojawił się dzień po tym, jak Pensylwania ogłosiła dziewiąty zgon związany z odrą od początku roku. Urzędnicy służby zdrowia z czterech stanów informowali o co najmniej 14 takich zgonach w 2026 roku. Jednocześnie amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób według stanu na ubiegły czwartek wskazywały sześć zgonów w całym kraju. Od tego czasu osobno zgłoszono co najmniej trzy zgony, a CDC pracuje nad ujednoliconą definicją zgonu z powodu odry.

Według CDC w USA zarejestrowano ponad 5 830 przypadków odry — to najwyższy roczny wynik od 1991 roku, gdy odnotowano 9 643 przypadki. W ubiegłym tygodniu Panamerykańska Organizacja Zdrowia oświadczyła, że USA utraciły status kraju z wyeliminowaną odrą z powodu nieprzerwanego przenoszenia jednego szczepu wirusa przez ponad rok. Według niej szczep ten krąży w kraju od 20 stycznia 2025 roku.

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