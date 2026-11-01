Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie rozpatruje skargi partii Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego w części okręgów Chajber Pasztunchwy oraz rządów gubernatorskich w pozostałych. Biuro Prokuratora Generalnego Chajber Pasztunchwy wysłało zawiadomienia do gubernatora, głównego sekretarza, przewodniczącego zgromadzenia prowincjonalnego oraz sekretarza departamentu spraw wewnętrznych i plemiennych, żądając przedstawienia wyjaśnień, informuje The Express Tribune.

Skargi przeciwko środkom nadzwyczajnym

Skargi do sądu złożyli przewodniczący PTI Barrister Gohar Ali Khan oraz inni wnioskodawcy. Uważają oni wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich za niekonstytucyjne oraz niezgodne z prawem. Zdaniem skarżących sytuacja w prowincji nie wymknęła się spod kontroli lokalnych władz w stopniu uzasadniającym takie środki nadzwyczajne.

Wnioskodawcy twierdzą również, że rząd federalny przekroczył swoje uprawnienia konstytucyjne i faktycznie pozbawił wybrany rząd prowincjonalny oraz jego przedstawicieli ich kompetencji. Ponadto kwestionują zastosowanie artykułu 245 do zaangażowania sił zbrojnych, argumentując, że rozmieszczenie wojsk w celu wsparcia administracji cywilnej należy do kompetencji rządu prowincjonalnego.

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Urzędnicy mają przedłożyć raporty i komentarze do 7 listopada za pośrednictwem funkcjonariuszy w randze nie niższej niż 17. Kolejne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 10 listopada. Jednocześnie władze prowincjonalne oświadczają, że przewodniczący zgromadzenia prowincjonalnego przebywa w areszcie ochronnym, co rodzi pytanie o sposób złożenia przez niego odpowiedzi.

Tymczasowe zwolnienie 23 przedstawicieli PTI

W innej sprawie skład sędziowski Sahibzady Asadullaha i Inamullaha przyznał tymczasową ulgę 23 przedstawicielom PTI zatrzymanym na podstawie artykułu 3 rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Sąd nakazał ich zwolnienie za dwoma poręczeniami po 100 tysięcy rupii pakistańskich.

Sąd zaznaczył, że zastępca komisarza Mardanu nie przedłożył żądanego raportu dotyczącego podstaw i okoliczności zatrzymań, mimo wcześniejszego nakazu. Rozpatrywanie skarg co do istoty będzie kontynuowane, a tymczasowe zwolnienie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie legalności zatrzymań. Urzędnik został ponownie zobowiązany do przedstawienia raportu i materiałów sprawy; posiedzenie odroczono do 12 listopada.

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