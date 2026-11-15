Tankowiec został zaatakowany podczas rejsu w kierunku wschodnim przez Zatokę Arabską, przed wejściem do Cieśniny Ormuz. Poinformowało o tym 15 listopada brytyjskie Centrum Morskich Operacji Handlowych (UKMTO).

Załoga jest bezpieczna

Jak informuje Anadolu Agency, UKMTO otrzymało od indyjskich organów odpowiedzialnych za żeglugę zgłoszenie o ataku. Centrum oświadczyło, że załoga została zidentyfikowana i jest bezpieczna.

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UKMTO opublikowało oświadczenie z tą informacją w serwisie społecznościowym X. Centrum nie sprecyzowało skali uszkodzeń tankowca i zaznaczyło, że możliwy wpływ incydentu na środowisko jest obecnie nieznany.

Ostrzeżenie dla statków

UKMTO wezwało statki przepływające tą trasą do zachowania ostrożności i zgłaszania wszelkiej podejrzanej aktywności. Centrum nie podało innych szczegółów dotyczących tankowca ani okoliczności ataku.

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