Naukowcy wykryli wysokie poziomy ołowiu w dwóch puklach włosów powiązanych z Ludwigiem van Beethovenem. W jednej próbce, historycznie zidentyfikowanej jako pochodząca bezpośrednio od kompozytora, stężenie metalu było 95 razy wyższe od zakresu referencyjnego, informuje ScienceAlert.

Wysoki poziom ołowiu

Badanie z 2024 roku, opublikowane w czasopiśmie Clinical Chemistry, prowadził Nader Rifai z Harvard Medical School. W pracach uczestniczyli także naukowcy z Mayo Clinic oraz specjaliści od Beethovena. Oprócz ołowiu w dwóch puklach włosów wykryto wysokie poziomy arsenu i rtęci.

Według oceny autorów stężenie ołowiu we włosach może odpowiadać poziomowi we krwi do 71 mikrogramów na decylitr. Naukowcy zaznaczyli, że wskaźnik ten nie wystarcza, aby uznać ołów za jedyną przyczynę śmierci kompozytora. Jednocześnie mógł on przyczynić się do problemów z przewodem pokarmowym i nerkami, a także do pogorszenia słuchu.

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W badaniu z 2025 roku naukowcy zamodelowali, jak współczesny lekarz mógłby ocenić stan Beethovena przy podobnych dolegliwościach i wynikach badań. Według ich przypuszczenia poziom ołowiu w jego krwi byłby około 17 razy wyższy niż u 95% dorosłych mężczyzn w Niemczech w 2019 roku oraz 2,8 razy przekraczałby wartość HBM-II. Autorzy ocenili ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych przy takim poziomie jako bardzo wysokie.

Inne możliwe czynniki

Sekwencjonowanie genomu z 2023 roku wykazało, że część pasm przypisywanych Beethovenowi nie należała do niego. Inne próbki uznano za prawdopodobnie autentyczne. Ich analiza wskazała na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B oraz znaczne ryzyko dziedziczne.

Naukowcy przypuszczali również, że znaczne spożycie alkoholu mogło nasilić uszkodzenie wątroby. Dokładna przyczyna śmierci Beethovena w 1827 roku pozostaje nieznana. Badacze podkreślają, że jego utrata słuchu i ból brzucha niekoniecznie miały jedną przyczynę.

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