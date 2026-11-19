W każdym z 212 roślinnych produktów spożywczych i napojów przebadanych w Wielkiej Brytanii wykryto co najmniej jedną mikotoksynę — toksyczną substancję wytwarzaną przez niektóre rodzaje grzybów. Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Parmie we Włoszech z udziałem Uniwersytetu Cranfield, informuje ScienceDaily.

Próba obejmowała 212 produktów wegetariańskich i wegańskich, w tym burgery roślinne, wegetariańskie kawałki „kurczaka”, wegańskie kiełbaski, a także napoje na bazie owsa, migdałów i soi. W każdej próbce wykryto co najmniej jedną z 19 mikotoksyn, a wiele produktów zawierało kilka takich związków.

Poziomy nie przekraczały zaleceń UE

Jednocześnie stężenia wykrytych substancji we wszystkich przebadanych produktach były niższe od poziomów zalecanych w Unii Europejskiej. Autorzy pracy powiązali to z wysokimi standardami jakości brytyjskiego przemysłu spożywczego.

Mikotoksyny mogą trafiać do łańcucha żywnościowego wskutek zakażenia upraw rolnych grzybami podczas uprawy, zbiorów lub przechowywania. Zboża, rośliny strączkowe i nasiona, często wykorzystywane do produkcji roślinnych alternatyw dla mięsa i produktów mlecznych, są szczególnie podatne na takie zanieczyszczenie.

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Wykrycie mikotoksyny nie oznacza, że produkt zawiera żywą pleśń lub jest niebezpieczny. Potencjalne ryzyko zależy od rodzaju substancji, jej stężenia oraz ilości produktu spożywanej przez człowieka przez dłuższy czas.

Łączna ekspozycja dietetyczna

Naukowcy zaznaczają, że ocena pojedynczego produktu o niskim poziomie mikotoksyn nie daje pełnego obrazu ekspozycji dietetycznej. Osoby, które często spożywają roślinne zamienniki mięsa, napoje, zboża i rośliny strączkowe, mogą przyjmować takie substancje z kilku źródeł.

Przy wysokim poziomie ekspozycji niektóre mikotoksyny mogą szkodzić wątrobie i nerkom, zaburzać funkcjonowanie układu odpornościowego oraz zwiększać ryzyko raka. Jednocześnie nowe badanie nie stwierdza, że przebadane produkty powodują te choroby. Jego autorzy podkreślają potrzebę dalszego monitorowania surowców oraz oceny łącznej ekspozycji na mikotoksyny w złożonych produktach wieloskładnikowych.

Pracę zatytułowaną „Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market” opublikowano w czasopiśmie Food Control. Badanie przeprowadzono w ramach finansowanego przez UE projektu Horizon Europe FunShield4Med.

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