Australia Zachodnia rozpocznie w przyszłym roku prace nad stworzeniem bezwodnej bariery, która ma powstrzymać rozprzestrzenianie się inwazyjnych ropuch aga w regionie Pilbara. Projekt otrzymał ostateczne finansowanie i zgodę, poinformowało ABC News.

Naukowcy szacują, że front rozprzestrzeniania się ropuch aga znajduje się obecnie około 100 kilometrów od Broome, położonego 2200 kilometrów na północ od Perth. Bariera zostanie utworzona na południe od Broome, gdzie planowane jest ograniczenie dostępu ropuch do sztucznych źródeł wody, w tym tam i zbiorników.

Prace na sześciu stacjach

Projekt zakłada przebudowę punktów wodnych na sześciu stacjach hodowlanych, które łącznie zajmują 7500 kilometrów kwadratowych. Ekolożka z Uniwersytetu Curtina Judy Dunlop zaznaczyła, że przystosowanie punktów wodnych w celu uniemożliwienia dostępu ropuchom już wcześniej okazało się skuteczne w innych miejscach. Budowa potrwa od dwóch do pięciu lat, a równolegle specjaliści będą monitorować zwierzęta.

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Biolog z Uniwersytetu Curtina Ben Phillips nazwał utratę rodzimych zwierząt na obszarach, do których ropuchy aga już dotarły, narodową tragedią. Jak powiedział, Pilbara ma wiele gatunków roślin i zwierząt, które nie występują nigdzie indziej na świecie, a ropuchy aga mogą się tam dobrze zadomowić.

Finansowanie i udział społeczności

Rio Tinto i wspólne przedsięwzięcie Rhodes Ridge przekazały dodatkowe 28 milionów dolarów na tę inicjatywę, które mają zostać rozdysponowane w ciągu pięciu lat. Wcześniej finansowanie projektu ochrony przyrody wynosiło 12 milionów dolarów. W pracach uczestniczą także tradycyjni właściciele ziemi i hodowcy bydła; program strażników Karajarri oraz specjaliści ds. ochrony dziedzictwa będą pomagać kierownikom projektu i budowniczym oraz nadzorować ochronę zbiorników wodnych ważnych dla ludów rdzennych.

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