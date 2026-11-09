W australijskim stanie Australia Zachodnia agencja ochrony konsumentów wniosła pozew cywilny do Sądu Najwyższego przeciwko sieci stacji paliw Burk Fuel. Regulator twierdzi, że firma mogła sprzedawać benzynę bezołowiową 91-oktanową jako droższe paliwo 95- i 98-oktanowe, informuje ABC News Australia.

Wyniki analizy próbek

Agencja poinformowała, że zleciła niezależne badanie próbek paliwa pobranych na kilku stacjach Burk Fuel w okresie od lipca 2025 roku do lutego 2026 roku. Komisarz ds. ochrony konsumentów Trish Blake powiedziała, że wszystkie zbadane próbki okazały się benzyną 91-oktanową.

Burk Fuel ma 14 stacji paliw w Perth i regionalnych obszarach Australii Zachodniej. Według Blake, jeśli twierdzenia regulatora zostaną potwierdzone w sądzie, będzie to oznaczać istotne naruszenie zaufania konsumentów, ponieważ kupujący nie mogą samodzielnie sprawdzić paliwa przed zakupem.

Stanowisko firmy

Benzyna bezołowiowa 91 jest uznawana za minimalny standard dla większości samochodów. Paliwo 95- i 98-oktanowe jest zalecane lub wymagane dla części samochodów o wysokich osiągach. Blake zaznaczyła, że chodzi zarówno o różnicę w cenie, jak i o działanie pojazdów zaprojektowanych do paliwa premium.

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Gdy władze ogłosiły śledztwo w kwietniu, Burk Fuel zaprzeczyła oskarżeniom. Firma oświadczyła wówczas, że korzysta z usług wiarygodnego dostawcy, który dostarcza paliwo do wielu stacji w Perth, a jej paliwo jest regularnie badane.

W nowym oświadczeniu Burk Fuel poinformowała, że będzie bronić się w sądzie i nadal działa w zwykłym trybie. Firma nie udzieliła dodatkowych komentarzy, powołując się na postępowanie sądowe.

Blake powiedziała również, że próbki pobrane od innych sprzedawców paliwa w Australii Zachodniej odpowiadały deklarowanemu oznakowaniu. Dochodzenie rozpoczęto po zgłoszeniu konsumenta, który podniósł kwestie dotyczące jakości paliwa na stacjach Burk Fuel.

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