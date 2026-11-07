W australijskim Albany 61-letnia pracownica wspierająca osoby z niepełnosprawnościami, Frances Thiele, w ciągu ostatnich 18 miesięcy siedem razy zmieniała miejsce zamieszkania z powodu trudności ze znalezieniem przystępnego cenowo najmu. Pracuje na pełny etat, jednak najtańsze lokum dla jednej osoby, jakie udało jej się znaleźć, kosztowało 500 dolarów australijskich tygodniowo — około połowy jej tygodniowych zarobków.

Według ABC News, inflacja czynszów w Australii Zachodniej osiągnęła rekordowy poziom. Coroczne badanie organizacji charytatywnej Anglicare wykazało, że w regionach Great Southern i South West dostępna dla pracowników ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi była tylko jedna oferta najmu.

Najem we wspólnym mieszkaniu

Z powodu rosnących kosztów Thiele mieszka we wspólnym domu i dzieli z innym mieszkańcem tygodniowy czynsz w wysokości 850 dolarów australijskich. Jak powiedziała, duże domy łatwiej wynająć, ponieważ najemcom trudno jest samodzielnie opłacić taką kwotę. Zaznaczyła, że dwie pensje znacząco zmniejszają koszty mieszkaniowe dla każdej osoby.

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Niedobór mieszkań hamuje biznes

W mieście Karratha w regionie Pilbara niedobór mieszkań również wpływa na pracodawców. Właściciel małego warsztatu mechanicznego Clark Smith oświadczył, że nie może rozszerzyć działalności, choć mógłby zatrudnić jeszcze trzech pracowników. Według niego do zakwaterowania personelu trzeba było wykorzystywać domy znajomych, przyczepy kempingowe na terenie warsztatu oraz mieszkania służbowe, w których mieszkały po trzy lub cztery osoby.

Smith dodał, że małym firmom trudno konkurować z dużymi przedsiębiorstwami górniczymi i energetycznymi, które oferują pracownikom mieszkanie i samochód. Jedna z jego pracownic mieszka w lokalu o umiarkowanym czynszu w ramach programu wspieranego przez samorząd Karrathy i partnerów przemysłowych. Jednocześnie w ramach tego programu każda firma może zakwaterować tylko jednego pracownika, a prawo do mieszkania zależy od poziomu dochodów.

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