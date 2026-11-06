W Zambii wszyscy dyrektorzy najwyższego szczebla zarządzania Zambijskiej Agencji Zarządzania Środowiskiem (ZEMA) zostali zawieszeni w pracy na czas reorganizacji instytucjonalnej. Zostaną ocenieni pod względem kompetencji, wyników i dopasowania do stanowisk, po czym zostanie podjęta decyzja o ich przywróceniu do pracy lub zakończeniu zatrudnienia w instytucji, informuje Deutsche Welle.

Zmiany kadrowe w instytucjach

Zgodnie z oświadczeniem Ministerstwa Zielonej Gospodarki i Środowiska z 20 października, na które powołuje się portal Mwebantu, zawieszenie kierownictwa ZEMA ma ułatwić dostosowanie instytucjonalne. Reorganizacja w agencji stała się częścią serii decyzji kadrowych w państwowych instytucjach kraju.

Były rzecznik policji Godfrey Chilabi powiedział lokalnym mediom, że został przeniesiony na emeryturę „w interesie narodowym”. Zwolniono również zastępczynię generalnego inspektora policji Charity Mungangę. Wszyscy pracownicy Zambijskiej Agencji Leków i Materiałów Medycznych zostali zwolnieni w ramach ponownego uruchomienia instytucji po audycie rządowym.

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Reakcja opozycji i rządu

W październiku posłowie opozycji poruszyli kwestię zwolnień i przejść na emeryturę w instytucjach państwowych po wyborach powszechnych w sierpniu 2026 roku. Opozycyjny poseł Stephen Kampyongo zapytał rząd, jakie gwarancje zapewnia urzędnikom państwowym, którzy, jak powiedział, pracują w strachu, oraz jak zamierza zapobiec ich zubożeniu po przejściu na emeryturę.

Wiceprezydentka Mutale Nalumango odrzuciła sugestie, że zmiany kadrowe są polityczną czystką. Nazwała je zgodnym z prawem procesem dostosowania instytucjonalnego i powołała się na artykuł 39 ustawy o emeryturach służby publicznej. Prawo Zambii pozwala komisjom służbowym przenosić etatowych urzędników na emeryturę w interesie narodowym; poprzednie rządy również stosowały ten mechanizm.

Komentator polityczny Andrew Nguvu oświadczył, że władze powinny jasno wyjaśniać podstawy takich decyzji. Aktywista David Chishimba wezwał rząd do ujawniania nazwisk i dowodów dotyczących osób zagrożonych zwolnieniem, zapewnienia właściwej procedury oraz umożliwienia Komisji Służby Publicznej realizacji jej konstytucyjnej niezależności.

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