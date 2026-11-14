Dwie próbki pobrane w środę podczas rutynowego monitoringu w rezerwacie przyrody Mai Po w Hongkongu dały wynik pozytywny na wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy H5. Jak poinformował rzecznik Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Przyrody Hongkongu, potwierdził to zespół badawczy ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Hongkongu, podaje Anadolu Agency, powołując się na South China Morning Post.

Wzmocniony nadzór w rezerwacie

Departament oświadczył, że uważnie monitoruje sytuację ptaków w Mai Po. Dla odwiedzających umieszczono komunikaty przypominające o konieczności przestrzegania higieny osobistej.

W rezerwacie zintensyfikowano również sprzątanie i dezynfekcję obiektów dla odwiedzających, w tym schronów do obserwacji ptaków oraz pływającej kładki.

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Kontrola ferm i rynków

Według rzecznika w promieniu trzech kilometrów od miejsca pobrania próbek nie ma ferm hodujących kurczaki. Władze wzmocniły również nadzór nad ptasią grypą oraz kontrolują lokalne gospodarstwa drobiarskie i rynek hurtowy.

Departament Higieny Żywności i Środowiska będzie osobno monitorował możliwe ryzyka związane z wirusem H5 w punktach sprzedaży żywego drobiu.

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