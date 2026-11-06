Marynarz zginął w Zatoce po prawdopodobnym ataku rakietowym na tankowiec — Jerusalem Post
Marynarz zginął na pokładzie tankowca do przewozu produktów naftowych MT Velos Sapphire w Zatoce po eksplozji, która według wstępnej oceny mogła zostać spowodowana atakiem rakietowym. Statek pod banderą Wysp Marshalla płynął do Bahrajnu bez ładunku.
Śmierć członka załogi
Grecka firma Velos Tankers, która zarządza statkiem, poinformowała, że po eksplozji jednego z marynarzy początkowo uznano za zaginionego. Później znaleziono go na pokładzie ze śmiertelnymi obrażeniami, pisze Jerusalem Post.
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Pozostali członkowie załogi nie odnieśli obrażeń. Ugasili pożar, który wybuchł na statku po eksplozji. Według firmy nie otrzymano zgłoszeń o zanieczyszczeniu środowiska.
Statek dostarczono do Bahrajnu
Tankowiec dostarczono do portu Chalifa ibn Salman w Bahrajnie. Tam ma rozpocząć się dochodzenie w sprawie incydentu. Władze wciąż oceniały skalę uszkodzeń kadłuba statku.