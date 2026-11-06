Marynarz zginął na pokładzie tankowca do przewozu produktów naftowych MT Velos Sapphire w Zatoce po eksplozji, która według wstępnej oceny mogła zostać spowodowana atakiem rakietowym. Statek pod banderą Wysp Marshalla płynął do Bahrajnu bez ładunku.

Śmierć członka załogi

Grecka firma Velos Tankers, która zarządza statkiem, poinformowała, że po eksplozji jednego z marynarzy początkowo uznano za zaginionego. Później znaleziono go na pokładzie ze śmiertelnymi obrażeniami, pisze Jerusalem Post.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozostali członkowie załogi nie odnieśli obrażeń. Ugasi­li pożar, który wybuchł na statku po eksplozji. Według firmy nie otrzymano zgłoszeń o zanieczyszczeniu środowiska.

Statek dostarczono do Bahrajnu

Tankowiec dostarczono do portu Chalifa ibn Salman w Bahrajnie. Tam ma rozpocząć się dochodzenie w sprawie incydentu. Władze wciąż oceniały skalę uszkodzeń kadłuba statku.

Czytaj nas na