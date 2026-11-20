Mecz o tytuł mistrza świata w szachach między urzędującym mistrzem z Indii Gukeshem Dommaraju a pretendentem z Uzbekistanu Dżawochirem Sindarowem ma rozpocząć się 22 listopada w Genewie w Szwajcarii. Poinformował o tym Cyprus Mail w publikacji wydanej jako komunikat prasowy. Obaj szachiści mają po 20 lat, a mecz nazwano najmłodszą rywalizacją o światowy tytuł od początku mistrzostw świata w 1886 roku.

Harmonogram i pula nagród

Ceremonia otwarcia odbędzie się w Palais des Nations w Genewie. Pierwszą partię zaplanowano na 24 listopada w Fondation Martin Bodmer w Cologny. Mecz obejmie do 14 partii klasycznych, a tytuł zdobędzie szachista, który jako pierwszy uzyska 7,5 punktu.

Jeśli po 14. partii 11 grudnia wynik będzie remisowy, mistrza wyłoni dogrywka 12 grudnia. Pula nagród wynosi 2,5 mln dolarów. Według komunikatu będzie to pierwszy mecz o tytuł mistrza świata w Szwajcarii od 2004 roku, kiedy Władimir Kramnik i Peter Leko grali w Brissago.

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Droga pretendenta

Sindarow zdobył prawo do gry o tytuł po zwycięstwie w Turnieju Kandydatów FIDE w pobliżu Pafos na Cyprze w kwietniu. Zakończył rywalizację bez porażki, zdobywając 10 punktów w 14 partiach.

Generalnym partnerem meczu jest Freedom Holding Corp. Firma jest strategicznym partnerem Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE od 2023 roku i wsparła Turniej Kandydatów na Cyprze, którego pula nagród wynosiła 1 mln euro.

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