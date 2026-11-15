W poniedziałek w Genewie w Szwajcarii rozpocznie się konferencja ONZ, której uczestnicy będą omawiać możliwe ograniczenia i zakazy dotyczące autonomicznych systemów uzbrojenia śmiercionośnego. Systemy te bywają nazywane „robotami zabójcami”. Obecnie nie ma odpowiednich ram prawnych ani regulacyjnych dla nowych systemów uzbrojenia wyposażonych w sztuczną inteligencję.

Spotkanie odbędzie się w ramach Konwencji o niektórych broniach konwencjonalnych. Jednocześnie część analityków wątpi, czy negocjacje zdołają dotrzymać kroku tempu rozwoju technologii, podaje The Japan Times.

Kwestia kontroli człowieka

Jean-Marc Rickli, kierownik ds. ryzyk globalnych i pojawiających się w Genewskim Centrum Polityki Bezpieczeństwa, określił autonomiczne systemy śmiercionośne jako takie, które mogą identyfikować, wybierać i razić cel bez ingerencji operatora podczas wykonywania tych zadań. Według niego drony z AI mogą wybierać cel, który nie został wcześniej określony, oraz dostosowywać się do środowiska bez ingerencji człowieka.

Kluczową kwestią regulacji jest poziom ludzkiej kontroli nad decyzją o użyciu broni. Stany Zjednoczone mówią o „odpowiednim poziomie ludzkiego osądu”. Francja nalega, aby człowiek pozostawał w łańcuchu podejmowania decyzji: kraj zakazuje autonomicznych systemów śmiercionośnych, ale dopuszcza systemy częściowo autonomiczne.

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Ryzyka etyczne i wojskowe

W sierpniu sekretarz generalny ONZ António Guterres i przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjana Spoljaric oświadczyli, że świat niebezpiecznie zbliżył się do „moralnej czerwonej linii” — autonomicznego rażenia ludzi przez maszyny.

Eksperci podkreślają, że dyskusja dotyczy nie tylko w pełni autonomicznej broni. AI jest coraz aktywniej wykorzystywana do analizy danych, określania celów i wspierania decyzji. Laura de Rusi-Rochgond z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych ostrzegła, że operator może jedynie formalnie zatwierdzać rekomendację maszyny, nie dokonując własnego osądu.

Według ocen analityków systemy te były wykorzystywane przez Federację Rosyjską — państwo agresora — podczas inwazji na Ukrainę, a także przez Stany Zjednoczone podczas ataków w Iranie. Rickli zauważył, że roje autonomicznych dronów mogą być skuteczne dzięki zdolności neutralizowania przeciwnika przez przeciążenie jego obrony. W styczniu Ministerstwo Obrony Chin nazwało roje autonomicznych dronów „nowym obliczem wojny”.

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