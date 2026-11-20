Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego ustalili, że bakteria Pseudomonas aeruginosa potrafi szybko ograniczać przenikanie antybiotyku imipenemu do komórki. Jak informuje News-Medical, kluczową rolę w tym procesie odgrywa niewielkie białko PtrA, które blokuje wejście do kanału OprD.

Dwa poziomy ochrony

Imipenem przenika do Pseudomonas aeruginosa przez porynę OprD — kanał białkowy w osłonie bakterii. Ten mikroorganizm wiąże się z wieloma zakażeniami szpitalnymi, które często są trudne do leczenia. Pod wpływem wysokich stężeń miedzi i cynku bakteria stopniowo zmniejsza wytwarzanie poryn OprD, przez co antybiotykowi trudniej dostać się do wnętrza komórki.

Naukowcy ustalili, że PtrA zapewnia szybszą odpowiedź. Białko znajduje się w peryplazmie — przestrzeni między dwiema błonami bakterii — i wbudowuje się w te same kompleksy białkowe co OprD. Blokuje wejście kanału dla imipenemu jeszcze zanim ilość OprD zacznie się zmniejszać.

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Adaptacyjna nieprzepuszczalność

Autorzy pracy nazwali ten mechanizm „adaptacyjną nieprzepuszczalnością”. Według pierwszej autorki badania, Vereny Ducret, sama obecność PtrA wystarcza, aby uczynić bakterię bardziej odporną na imipenem.

Kierownik badania Carl Perron zaznaczył, że miedź i cynk uruchamiają dwa następujące po sobie poziomy kontroli: natychmiastowe blokowanie już obecnych poryn za pomocą PtrA oraz dłuższe ograniczanie produkcji OprD. Oznacza to, że część mechanizmów oporności może nie zostać wykryta metodami, które mierzą wyłącznie liczbę poryn lub szukają mutacji.

Wyniki eksperymentów genetycznych i biochemicznych opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Badacze postawili również pytanie, czy inne bakterie chorobotwórcze mogą mieć podobne mechanizmy szybkiej ochrony oraz czy można je blokować, aby przywrócić działanie antybiotyków.

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