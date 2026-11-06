U kobiet z chorobą Parkinsona częściej wykrywano patologię amyloidową związaną z chorobą Alzheimera. Różnica ta była najbardziej wyraźna wśród kobiet z otępieniem w chorobie Parkinsona. Do takiego wniosku doszli badacze, którzy przeanalizowali 230 przypadków badań pośmiertnych osób z chorobą Parkinsona.

Analiza badań pośmiertnych

Jak informuje News-Medical, badanie przeprowadzono w ramach Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders oraz Brain and Body Donation Program. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Parkinson's Disease.

Amyloid to białko, które może gromadzić się w mózgu i tworzyć blaszki. Takie blaszki należą do charakterystycznych zmian patologicznych związanych z chorobą Alzheimera. Jedna z głównych badaczek, neurolog zajmująca się zaburzeniami ruchowymi Erika Driver-Dunckley, zaznaczyła, że badania pośmiertne często ujawniają oznaki kilku chorób neurodegeneracyjnych w jednym mózgu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Brak różnic w patologii tau

Badacze odnotowali wyższą częstość amyloidowej patologii Alzheimera wśród kobiet. Jednocześnie nie stwierdzono różnic między kobietami a mężczyznami w zakresie patologii tau ani poziomu zaburzeń poznawczych.

Naukowcy uważają, że wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć związek między chorobą Parkinsona a chorobą Alzheimera oraz wyznaczyć kierunki dalszych badań nad leczeniem. Leki antyamyloidowe zostały już zatwierdzone dla niektórych pacjentów z chorobą Alzheimera. Driver-Dunckley zaznaczyła, że w przyszłości można zbadać, czy takie podejścia będą korzystne dla niektórych pacjentów z otępieniem w chorobie Parkinsona i zwiększoną patologią amyloidową.

Czytaj nas na