W Wielkiej Brytanii badanie 7 428 kobiet, które przeszły chłoniaka Hodgkina, wykazało niższe ryzyko wystąpienia drugiego pierwotnego nowotworu wśród tych leczonych w latach 2000–2010. W porównaniu z pacjentkami, które otrzymały leczenie przed 1990 rokiem, ryzyko jakiegokolwiek drugiego pierwotnego nowotworu było niższe o 25%, a guzów litych — o 34%.

O wynikach analizy opublikowanej w Journal of Clinical Oncology informuje News-Medical. Do badanej grupy włączono kobiety, u których chłoniaka Hodgkina rozpoznano i leczono przed 36. rokiem życia w Anglii w latach 1954–2010 oraz w Walii w latach 1968–2003. Mediana okresu obserwacji po początkowym leczeniu wyniosła 20,2 roku, a około 9% uczestniczek obserwowano przez co najmniej 40 lat.

Zmiany w radioterapii

Naukowcy wiążą spadek ryzyka przede wszystkim ze zmianami w stosowaniu radioterapii. Zastosowano ją u 98% pacjentek leczonych przed 1980 rokiem, podczas gdy w latach 2000–2010 — u 47%. Jednocześnie stosowanie chemioterapii wzrosło z 55% do 97%, a średnie dawki promieniowania i stosowanie leków alkilujących zmniejszyły się.

Po uwzględnieniu faktu napromieniania i jego dawki ogólny spadek ryzyka drugiego nowotworu przestał być istotny statystycznie. Jednocześnie spadek ryzyka guzów litych pozostał istotny. Korekta o zmiany w chemioterapii niemal nie wpłynęła na wnioski.

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Najczęstsze drugie nowotwory złośliwe

W okresie obserwacji co najmniej jeden nowy pierwotny nowotwór rozpoznano u 1 200 kobiet; 229 z nich otrzymało dwie takie diagnozy, a kolejne 26 — trzy lub więcej. Łącznie odnotowano 1 467 inwazyjnych nowotworów złośliwych. Najczęściej wykrywano raka piersi, następnie raka płuca, chłoniaka nieziarniczego i raka tarczycy.

Wyższe względne ryzyko drugiego nowotworu miały kobiety leczone z powodu chłoniaka Hodgkina w młodszym wieku, szczególnie przed ukończeniem 15 lat. Napromienianie wiązało się także z większym ryzykiem raka piersi i płuca, które rosło wraz z dawką promieniowania. Wśród kobiet leczonych przed 1990 rokiem skumulowana częstość drugich pierwotnych nowotworów po 50 latach obserwacji osiągnęła 35,6%.

Autorzy zaznaczyli, że analiza obejmowała wyłącznie kobiety, a krótszy okres obserwacji pacjentek leczonych w nowszych latach ogranicza ocenę ich ryzyka w ciągu życia. Wskazali także na potrzebę dożywotniego nadzoru onkologicznego i ukierunkowanych badań przesiewowych dla osób, które przeszły chłoniaka Hodgkina.

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