W wiosce w Zimbabwe do ochrony upraw przed słoniami stosuje się wielopoziomowy system nieśmiercionośnego odstraszania. Jeden ze słoni nie wracał do wioski przez ponad rok po tym, jak piłeczka pingpongowa wypełniona olejem chili trafiła go w pysk, informuje Mongabay.

Ogrodzenie z chili

Pierwszą barierą jest ogrodzenie z nasączonymi chili szmatami. Stosuje się także pułapki z proszkiem chili.

Środki te stanowią pierwszą część sekwencyjnego podejścia do ochrony upraw w sytuacji konfliktu między ludźmi a słoniami.

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Ogień i piłeczki

Jeśli ogrodzenie nie działa, podpala się słoni odchody pokryte olejem chili. Ostatnim środkiem przeciwko uporczywym słoniom jest samodzielnie wykonane urządzenie, które za pomocą dezodorantu wystrzeliwuje piłeczki pingpongowe z olejem chili.

Wszystkie opisane metody mają na celu odstraszanie słoni bez ich zabijania.

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