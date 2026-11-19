W strefach konfliktów zbrojnych w 2025 roku żyło 589 milionów dzieci — to rekordowy wynik od początku prowadzenia takich statystyk w 1990 roku. Liczba dzieci, które znalazły się w takich strefach, ponad dwukrotnie przewyższa poziom z połowy lat 90., wynika z raportu organizacji humanitarnej Save the Children, o którym informuje Deutsche Welle.

Dyrektor generalny Save the Children Germany Florian Westphal oświadczył, że strach, przemoc i przymusowe przesiedlenie stały się częścią codziennego życia milionów dzieci. Nazwał te dane sygnałem dla społeczności międzynarodowej.

Największy odsetek — w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Około dwoje na pięcioro dzieci w Afryce i na Bliskim Wschodzie żyło w strefach konfliktów. Na Afrykę przypadało 44% wszystkich dzieci przebywających w takich strefach na świecie. W ciągu ostatnich 15 lat odsetek dzieci dotkniętych konfliktami na kontynencie wzrósł z 12% do 39%.

Na Bliskim Wschodzie w 2025 roku w strefach konfliktów żyło 40,2% dzieci — około 67 milionów. To niemal o 29% więcej niż w 2024 roku, gdy ich liczba wynosiła 52 miliony.

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Naruszenia praw dzieci

W raporcie wskazano również na gwałtowny wzrost liczby potwierdzonych przypadków utrudniania dostępu dzieci do pomocy humanitarnej. W 2025 roku odnotowano 8 322 takie przypadki — 16 razy więcej niż dziesięć lat temu. Na terytoria palestyńskie przypadło 5 946 przypadków, czyli ponad 70% światowego wskaźnika.

ONZ potwierdziła łącznie 38 967 poważnych naruszeń wobec dzieci w strefach konfliktów zbrojnych w 2025 roku. To drugi najwyższy roczny wynik po rekordowych 41 763 naruszeniach udokumentowanych w 2024 roku. Ponad połowę przypadków odnotowano na terytoriach palestyńskich, w Demokratycznej Republice Konga i Nigerii.

14 224 dzieci zostało zabitych lub okaleczonych;

odnotowano rekordowe 5 128 uprowadzeń dzieci;

zarejestrowano 1 787 przypadków przemocy seksualnej;

liczba ataków na szkoły i szpitale rosła piąty rok z rzędu i osiągnęła 2 930 przypadków.

Najwięcej ataków na szkoły lub szpitale odnotowano na terytoriach palestyńskich — 837, następnie na Ukrainie — 643 przypadki. Łącznie te terytoria stanowiły ponad połowę wszystkich takich ataków zarejestrowanych na świecie.

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