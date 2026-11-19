Naukowcy odkryli, że obszar Wernickego — rejon mózgu kojarzony przede wszystkim z rozumieniem mowy — zawiera również neurony, których aktywność poprzedza wypowiadanie słów. Badanie opublikowane w czasopiśmie Science zarejestrowało sygnał około ćwierć sekundy przed tym, jak uczestnicy wypowiadali słowa na głos. Zdaniem badaczy sygnał ten jest związany z przygotowaniem do produkcji mowy, informuje Live Science.

Sygnał przed wypowiedzeniem słów

W badaniu uczestniczyło 28 osób z padaczką, którym wcześniej wszczepiono elektrody do monitorowania napadów. Za pomocą elektrokortykografii naukowcy rejestrowali aktywność mózgu podczas mówienia. Wykryli niewielką grupę neuronów w obszarze Wernickego, które aktywowały się przed wypowiedzeniem słowa, oraz oddzielili ten sygnał od sygnałów słuchowych powstających w odpowiedzi na dźwięk już wypowiedzianych słów.

Obszar Wernickego zwykle znajduje się w płacie skroniowym lewej półkuli. Jego uszkodzenie może prowadzić do afazji Wernickego: osoba może mówić w zwykłym tempie, ale używać słów niezgodnych z jej zamiarem lub mylić słowa o podobnym brzmieniu. Takie objawy wskazywały, że obszar ten jest związany nie tylko z percepcją, lecz także z produkcją mowy.

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Dane z operacji i stymulacji

Aby sprawdzić związek obszaru Wernickego z mową, badacze przeanalizowali także dane setek pacjentów, którym usuwano guzy płata skroniowego. Problemy z mową po operacjach występowały częściej, jeśli zabieg obejmował obszar Wernickego.

Oddzielnie u 13 osób z wszczepionymi elektrodami i nieuszkodzonym obszarem Wernickego naukowcy stymulowali wykryty rejon bezpośrednio przed rozpoczęciem mówienia. Powodowało to błędy w słowach podobne do tych występujących w afazji Wernickego.

Perspektywy interfejsów językowych

Badacze powiązali także aktywność poszczególnych neuronów w obszarze Wernickego z wymawianiem konkretnych słów. U dwóch pacjentów, którzy stracili zdolność mówienia po udarach z uszkodzeniem pnia mózgu, śledzili te sygnały za pomocą elektrod w ramach systemów interfejsu mózg-komputer. Takie systemy wyświetlają na ekranie słowa, które dana osoba próbuje powiedzieć. Autorzy badania uważają, że wykryty obszar może stać się nowym celem dla technologii mających pomagać osobom z afazją.

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