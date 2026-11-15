Badanie szczątków kopalnych wykazało, że przybrzeżne dinozaury i inne zwierzęta z okresu kredowego mogły pozyskiwać część składników odżywczych z morza. Chodzi między innymi o glony morskie i inną materię organiczną wyrzucaną na pradawne wybrzeża. O wynikach pracy opublikowanej w Frontiers in Ecology and Evolution informuje ScienceDaily.

Sygnatura izotopowa w szczątkach kopalnych

Naukowcy zmierzyli proporcje izotopów węgla w materiale kopalnym, w tym w szkliwie zębów dinozaurów, ryb i krokodyli. Rośliny zawierają lżejszy węgiel-12 i cięższy węgiel-13, a ich proporcja tworzy sygnał chemiczny, który jest przekazywany w łańcuchu pokarmowym i może zachować się w minerałach kości i zębów.

Próbki pochodziły z miejsc, które niegdyś znajdowały się w pobliżu Zachodniego Morza Wewnętrznego i starożytnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a także z obszarów bardziej oddalonych od morza. Osady datowane są na wczesny alb — około 113–107 mln lat temu — oraz wczesny cenoman, około 100–96 mln lat temu.

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W kopalnych próbkach zwierząt z obszarów przybrzeżnych wartości δ¹³C były stale wyższe niż w próbkach z obszarów śródlądowych. Podobny sygnał chemiczny wykryto w różnych lokalizacjach niezależnie od szerokości geograficznej i wieku geologicznego osadów.

Glony morskie jako możliwe źródło

Pierwszy autor badania, geolog z Uniwersytetu Arkansas Clayton Forster, wyjaśnił, że dodatkowe źródło węgla musiało znajdować się na niższych poziomach łańcucha pokarmowego, aby wpływać zarówno na ryby, jak i na duże roślinożerne dinozaury. Zdaniem badaczy najbardziej prawdopodobnym takim zasobem były morskie makroglony lub inne morskie makrofity.

Jednocześnie nie wszystkie dinozaury wykazywały oznaki takiej diety. Szkliwo zębów dużego roślinożernego dinozaura Tenontosaurus tilletti miało wskaźniki podobne do współczesnych zwierząt żywiących się roślinami lądowymi. Zdaniem naukowców wspiera to wniosek, że różnica w wartościach izotopowych jest związana z dietą, a nie z późniejszymi zmianami geologicznymi szczątków kopalnych.

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