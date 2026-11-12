W Stanach Zjednoczonych wstępna analiza zgłoszeń o działaniach niepożądanych przesłanych do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków wykazała, że zatrzymanie krążenia wzmiankowano około 11 razy częściej w zgłoszeniach dotyczących napojów energetycznych i suplementów diety z kofeiną lub innymi stymulantami niż w zgłoszeniach dotyczących produktów bez takich składników. Wyniki badania przedstawiono podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2026 roku, informuje ScienceDaily.

Jakie problemy sercowe odnotowano w zgłoszeniach

Naukowcy przeanalizowali 28 345 zgłoszeń o możliwych działaniach niepożądanych z lat 2017–2025. Spośród nich 854 dotyczyły napojów energetycznych lub suplementów diety z kofeiną albo innymi stymulantami, a 27 491 — produktów bez nich, w tym napojów gazowanych, smoothie, witamin, batonów proteinowych i zamienników posiłków.

W zgłoszeniach dotyczących produktów ze stymulantami zawał serca wzmiankowano około 4,5 razy częściej. Arytmie komorowe lub kołatanie serca występowały około cztery razy częściej, przyspieszone bicie serca — niemal trzy razy częściej, ból w klatce piersiowej — 2,71 razy częściej, a omdlenia — około dwa razy częściej.

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Udział młodych dorosłych

Około 45% zgłoszeń dotyczących zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z produktami zawierającymi kofeinę i stymulanty dotyczyło osób w wieku od 18 do 34 lat. Podobne prawidłowości stwierdzono w zgłoszeniach dotyczących mężczyzn i kobiet.

Autorzy podkreślają, że dane te nie dowodzą, iż napoje energetyczne lub suplementy ze stymulantami spowodowały odnotowane zdarzenia medyczne. Baza FDA zawiera zgłoszenia dobrowolne, dlatego badacze nie mogą ustalić ani liczby konsumentów, którzy używali takich produktów bez problemów zdrowotnych, ani rzeczywistej częstości ryzyka dla nich. Wśród możliwych, lecz niepotwierdzonych wyjaśnień badacze wskazali częstsze spożywanie takich produktów przez młodych ludzi, ich stosowanie przed intensywnymi treningami, a także mieszanie z alkoholem lub narkotykami.

Stężenie kofeiny jest zróżnicowane

Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego większość dorosłych może na ogół spożywać do 400 mg kofeiny dziennie bez istotnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Jednocześnie niektóre energetyki zawierają do trzech razy więcej kofeiny na jednostkę objętości niż kawa parzona, a niektóre suplementy przedtreningowe mają stężenie kofeiny ponad 12 razy wyższe. Badacze zaapelowali o silniejszy systemowy monitoring bezpieczeństwa takich produktów oraz o dalsze badania.

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