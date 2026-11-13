W USA firma Uber poinformowała o nieautoryzowanym dostępie do jej danych za pośrednictwem przejętych danych uwierzytelniających dostawcy usług. Jak podaje Channel NewsAsia, wśród informacji dostępnych dla osoby trzeciej znalazły się dane osobowe osób, które otrzymały powiadomienie o incydencie.

Dostęp przez dostawcę

W zawiadomieniu opublikowanym na stronie prokuratora generalnego Kalifornii i datowanym na 10 listopada wskazano, że 9 października dostawca poinformował Uber o przejęciu danych uwierzytelniających. Według firmy wykorzystano je do uzyskania dostępu do konta Uber u tego dostawcy.

Następnie Uber zaprzestał udostępniania danych dostawcy i rozpoczął dochodzenie. 13 października ustalono, że osoba trzecia wykorzystała przejęte dane uwierzytelniające do uzyskania dostępu do danych Uber, w tym do informacji osobowych.

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Pomoc dla poszkodowanych

W oficjalnym zawiadomieniu nie wskazano dostawcy ani nie przedstawiono listy danych, których dotyczył incydent. TechCrunch poinformował, że dostawcą była Fireworks AI, a wśród danych znalazły się informacje z praw jazdy. Uber i Fireworks AI nie udzieliły natychmiastowego komentarza na zapytania Reutersa.

Zgodnie z zawiadomieniem incydent dotknął około 1 873 mieszkańców stanu Rhode Island. Zawierało ono również instrukcje dla mieszkańców Dystryktu Kolumbii oraz stanów Maryland, Karolina Północna, Nowy Jork i Pensylwania. Uber zaoferował poszkodowanym bezpłatne monitorowanie historii kredytowej oraz pomoc w przypadku oszustwa za pośrednictwem Cyberscout, spółki TransUnion. Rejestracji można dokonać w ciągu 90 dni od daty listu. Firma oświadczyła, że dotychczas nie wykryła przypadków niewłaściwego wykorzystania danych.

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