W USA Uber powiadomił prokuratora generalnego stanu Oregon, że w wyniku październikowego włamania do jego dostawcy technologicznego Fireworks AI skradziono dane osobowe i numery praw jazdy. Firma poinformowała o incydencie łącznie 149 346 osób.

Jak informuje TechCrunch, 9 października dostawca zawiadomił Ubera o włamaniu. Atakujący uzyskali wewnętrzne dane uwierzytelniające Fireworks AI i wykorzystali je do dostępu do danych Ubera. Wśród skradzionych informacji były imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia oraz numery praw jazdy.

Dostęp za pośrednictwem danych uwierzytelniających dostawcy

Uber oświadczył, że miał skonfigurowane alerty wykrywające nieautoryzowany dostęp do jego środowiska w Fireworks AI. Jednak z powodu użycia wewnętrznych danych uwierzytelniających samego dostawcy alerty te nie zadziałały.

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Przedstawiciel Ubera potwierdził, że powiadomienia dla kierowców są związane z incydentem bezpieczeństwa u zewnętrznego dostawcy Fireworks AI, który miał dostęp do części danych firmy. Przedstawiciel Fireworks AI również potwierdził nieautoryzowany dostęp do niektórych systemów, który dotknął danych klientów.

Inne poszkodowane firmy

Fireworks AI zapewnia deweloperom dostęp do otwartych modeli sztucznej inteligencji. Firma wcześniej informowała, że podczas incydentu skradziono dane jej klientów, w tym informacje płatnicze oraz niektóre prywatne zbiory danych dla AI. Startupy Notion i Cursor również potwierdziły, że w wyniku tego włamania skradziono ich dane.

Fireworks AI powiązał włamanie z cyberprzestępczą grupą działającą z pobudek finansowych, której celem była sprzedaż skradzionych tokenów dostępu do dużych modeli językowych. Jednocześnie żadna znana grupa cyberprzestępcza publicznie nie przyznała się do kradzieży danych.

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