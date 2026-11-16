Ubisoft planuje zwolnić 70 pracowników w Singapurze — Channel NewsAsia

Francuska firma Ubisoft planuje zlikwidować 70 miejsc pracy w swoim studiu w Singapurze, co stanowi około 20% jej lokalnego zatrudnienia. Przedstawiciele branży i eksperci uważają, że decyzja ta odzwierciedla nie tylko sytuację w kraju, lecz także szersze problemy światowego rynku gier wideo, podaje Channel NewsAsia.

Roberto Dillon, adiunkt na James Cook University Singapore, zaznaczył, że przed ogłoszeniem zwolnień w Singapurze Ubisoft już zamykał studia i anulował projekty gier w innych krajach. W tym samym tygodniu firma zdecydowała również o zamknięciu fińskiego studia RedLynx. Dillon podał jako przykład ogólnego spadku zamknięcie studia BioWare przez Electronic Arts.

Wysokie koszty i mniej wakatów

Według Dillona światowa branża gier osiągnęła w ubiegłym roku rekordowe przychody przekraczające 200 mld dolarów, jednak od 2022 roku zlikwidowano w niej ponad 35 tys. miejsc pracy. Jako jedną z przyczyn wskazał rosnące koszty: tworzenie współczesnych gier klasy AAA często kosztuje ponad 200 mln dolarów na projekt.

Ivan Ho, współkierujący singapurskim oddziałem International Game Developers Association, uważa, że branża gier AAA przechodzi strukturalny kryzys trwałości. Według niego zagraniczne biura zależne od central często jako pierwsze odczuwają skutki zmian na globalnym rynku. Xu Le, wykładowczyni National University of Singapore, dodała, że decyzje inwestycyjne lub restrukturyzacyjne podejmowane za granicą mogą wpływać na lokalne studia niezależnie od ich wyników.

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Desmond Wong, szef The Gentlebros, powiedział, że koszty personelu i wahania walut wywierały presję na przychody jego studia przez ostatnie dwa lata, choć firma sprzedała więcej kopii swoich gier niż kiedykolwiek wcześniej. Zwrócił też uwagę na silną konkurencję: jego zdaniem sama dobra gra często nie wystarcza, by została zauważona wśród dużej liczby premier.

Stawka na własność intelektualną

Neo Duan Kai, założyciel Asian Salad Studio, nazwał zatrudnianie deweloperów w Singapurze droższym niż w wielu innych krajach regionu. Wong zaznaczył, że wynagrodzenia w mieście-państwie mogą już być wyższe niż w Japonii, Kanadzie i niektórych krajach Europy. Jednocześnie inwestorzy i wydawcy ostrożniej finansują nowe projekty i częściej oczekują od zespołów większego zaawansowania gry w momencie inwestycji.

Eksperci proponują, aby Singapur skoncentrował się na obszarach o wyższej wartości dodanej: kierownictwie kreatywnym, projektowaniu, rozwoju technologicznym, zarządzaniu własnością intelektualną i regionalnych operacjach biznesowych. Xu Le uważa za możliwy model, w którym Singapur będzie centrum takich funkcji, a część procesów produkcyjnych będzie realizowana w krajach o niższych kosztach, w tym w Malezji, Indonezji lub Wietnamie. Uczestnicy rynku podkreślają również znaczenie rozwijania własnych singapurskich franczyz gier, które mogą przynosić dochody z licencjonowania, kontynuacji i produktów powiązanych.

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