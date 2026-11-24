W USA uczestnicy badania Uniwersytetu Georgetown tylko w ograniczonym stopniu potrafili odróżnić polityczne wpisy tworzone przez ludzi od tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję. Autorstwo AI wpisu prawidłowo określili w 58,6% przypadków — wynik ten jest tylko nieznacznie wyższy od losowego zgadywania, informuje Der Spiegel.

Wpisy o debacie Trumpa i Harris

Badanie przeprowadzono w kontekście wyborów prezydenckich w USA w 2024 roku. Wzięły w nim udział 1122 osoby, którym zaproponowano określenie, czy polityczne publikacje tekstowe o debacie między Donaldem Trumpem a Kamilą Harris zostały napisane przez człowieka czy przez AI.

Naukowcy zebrali 696 wpisów oznaczonych hashtagami #debate2024 i #debatenight na platformach X i Truth Social, a także w komentarzach do materiałów amerykańskich kanałów informacyjnych na YouTube i TikToku. Kolejne 1690 tekstów na potrzeby badania stworzyło sześć różnych modeli sztucznej inteligencji.

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Różnice między platformami

Badacze odnotowali różną dokładność rozpoznawania w zależności od platformy. Uczestnicy trafniej identyfikowali wpisy z TikToka, natomiast wyniki dotyczące publikacji z X były niższe.

Analiza cech emocjonalnych tekstów wykazała również, że negatywne wpisy częściej uznawano za napisane przez ludzi niż pozytywne. Jednocześnie autorzy badania zaznaczyli, że nie mogą całkowicie wykluczyć obecności publikacji wygenerowanych przez AI wśród wpisów zebranych na platformach.

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