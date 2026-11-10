Naukowcy z UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center uzyskali wstępne dane wskazujące, że suplement ze szczawiooctanem może wiązać się ze zmniejszeniem objawów poznawczych i zmęczenia u kobiet, które przeżyły raka piersi. W niewielkim badaniu klinicznym wszystkie 16 uczestniczek, które ukończyły ośmiotygodniową kurację, zgłosiło poprawę pamięci, koncentracji i myślenia, informuje ScienceDaily.

Dane z badania

W badaniu II fazy uczestniczyło 18 kobiet, u których rozpoznano raka piersi we wczesnym stadium od jednego do pięciu lat przed rozpoczęciem badania. Wszystkie miały wyraźne trudności poznawcze. Średni wiek uczestniczek wynosił około 50 lat; większość przeszła chemioterapię, a niemal 90% kontynuowało terapię endokrynną podczas badania.

Uczestniczki przyjmowały 500 miligramów szczawiooctanu dwa razy dziennie przez osiem tygodni. Naukowcy oceniali objawy za pomocą kwestionariuszy oraz przeprowadzali standaryzowane testy pamięci, uwagi, szybkości przetwarzania informacji i funkcji wykonawczych, w tym zdolności planowania i skupienia.

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Wyniki i ograniczenia

Średni wynik subiektywnie ocenianych zaburzeń poznawczych wzrósł z 29,1 do 55,5 punktu. Zgodnie z kryteriami badania oznaczało to przejście grupy do zakresu uznawanego za normalny, a nie zaburzony. Oznaki poprawy były zauważalne po czterech tygodniach. Uczestniczki zgłaszały również mniejsze zmęczenie i lepsze funkcjonowanie fizyczne, a standaryzowane testy wykazały poprawę szybkości przetwarzania informacji i funkcji wykonawczych.

Szczawiooctan jest cząsteczką naturalnie występującą w organizmie, która uczestniczy w wytwarzaniu energii komórkowej i regulacji glutaminianu. Jednocześnie autorzy podkreślili, że wnioski są wstępne: badanie było niewielkie i nie obejmowało grupy placebo ani innej grupy porównawczej. Dlatego nie można ustalić, czy to sam suplement spowodował odnotowane zmiany.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia trawienne, w tym niestrawność, wzdęcia, zaparcia, biegunka i nudności. Dwie uczestniczki przerwały przyjmowanie suplementu z powodu objawów żołądkowo-jelitowych; nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych. Zespół UCLA przygotowuje randomizowane badanie II fazy kontrolowane placebo, którego rekrutację planowano rozpocząć pod koniec 2026 roku.

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