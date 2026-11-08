Zespół kierowany przez badaczy z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) wykrył związek między przestrzeganiem dziesięciu modeli żywienia a wolniejszym starzeniem biologicznym. W badaniu opublikowanym w Nature Communications przeanalizowano dane 6470 uczestników w wieku od 30 lat, informuje ScienceAlert.

Naukowcy porównali wyniki przestrzegania zaleceń żywieniowych z biomarkerami we krwi odzwierciedlającymi wiek biologiczny. We wszystkich rozpatrywanych modelach zdrowsze nawyki żywieniowe wiązały się z wolniejszym starzeniem biologicznym.

Jakie modele żywienia badano

Na liście znalazły się diety śródziemnomorska i nordycka, DASH służąca kontroli ciśnienia tętniczego, a także MIND, ukierunkowana na wspieranie zdrowia mózgu. Oceniano również Alternative Healthy Eating Index 2010, Plant-based Diet Index, Healthful Plant-based Diet Index oraz dietę EAT-Lancet.

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Kolejne dwa indeksy — Unhealthful Plant-based Diet Index i Dietary Inflammatory Index — odzwierciedlają niezdrowe nawyki żywieniowe, w tym spożywanie słodzonych napojów i słodyczy. Niższe wyniki w tych indeksach, czyli mniejsze przestrzeganie niezdrowej diety, także wiązały się z wolniejszym starzeniem.

Jak określano wiek biologiczny

Do oceny starzenia badacze zastosowali trzy tak zwane zegary epigenetyczne, które analizują wzorce metylacji DNA — chemiczne znaczniki zmieniające się wraz z wiekiem biologicznym. Technologia umożliwiła objęcie około 850 tysięcy miejsc DNA, czyli około dwukrotnie większej liczby niż w większości wcześniejszych badań tego typu.

Wyniki dodatkowo sprawdzono na próbie 1034 osób i uzyskano podobne zależności. Jednocześnie autorzy podkreślili, że badanie wskazuje na związek, a nie dowodzi wpływu przyczynowo-skutkowego: dane odzwierciedlają stan uczestników w określonym momencie. Ponad 70% związanych z dietą szlaków biologicznych było wspólnych i dotyczyło struktury komórek, sygnalizacji komórkowej oraz metabolizmu.

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